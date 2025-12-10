Szpital Powiatowy w mazowieckim Sochaczewie wstrzymuje od środy planowe przyjęcia pacjentów. Powodem są problemy finansowe i nierozliczone nadwykonania na kwotę ponad 6,5 miliona złotych.

Sochaczew: Szpital powiatowy wstrzymuje planowe przyjęcia pacjentów (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, planowe przyjęcia są wstrzymane do końca grudnia.

Szpital nadal przyjmuje jedynie pacjentów wymagających pilnej interwencji, a także dzieci oraz kobiety w ciąży.

Zgodnie z planem odbywają się też planowe cesarskie cięcia.

Jak dowiedział się nasz dziennikarz - w środę o 14:00 zaplanowane jest spotkanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim.

Tematem ma być trudna sytuacja finansowa szpitali.

W piątek prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym. Regulacja zakłada zmiany limitu finansowania świadczeń dla dzieci z Funduszu Medycznego w 2025 r., które pozwolą na przekazanie NFZ ok. 3,6 mld zł.

Deficyt NFZ na przyszły rok szacowany jest na 23 mld zł, a plan budżetu państwa na 2026 rok przewiduje przeznaczenie na ochronę zdrowia 247,8 mld zł.