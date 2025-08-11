Pijany i pod wpływem narkotyków – w takim stanie był kierowca autobusu miejskiego w Radomiu, którego w niedzielę zatrzymali policjanci. Funkcjonariuszy zaalarmował jeden z pasażerów, który zaniepokoił się stanem kierowcy.

Pijany i pod wpływem narkotyków był kierowca autobusu miejskiego w Radomiu (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy w niedzielę około godz. 9.00.

Za wskazanym pojazdem pojechał patrol drogówki. Policjanci zauważyli, że kierujący nie trzyma prostego toru jazdy i co chwilę zjeżdża na przeciwległy pas - powiedziała mł. asp. Dorota Wiatr-Kurzawa z radomskiej policji.

Funkcjonariusze zbadali kierowcę na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Badanie potwierdziło, że 34-latek był nietrzeźwy. Miał ponad promil alkoholu w organizmie. Także test na narkotyki dał wynik pozytywny - przekazała policjantka.

W trakcie sprawdzenia stanu technicznego autobusu mundurowi zauważyli, że pojazd ma pękniętą szybę czołową. W związku z tym zatrzymali dowód rejestracyjny.

Kierowca już stracił prawo jazdy, a za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem - powiedziała policjantka.

Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi do trzech lat pozbawienia wolności, kara grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów.