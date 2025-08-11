W Szczytnikach Czerniejewskich koło Gniezna (woj. wielkopolska) o poranku pociąg zderzył się z samochodem osobowym. W wypadku zginął 29-letni policjant, który wracał ze służby.
Policja otrzymała informacje o wypadku o 6:15. Do tragedii doszło na przejeździe strzeżonym w miejscowości Szczytniki Czerniejewskie.
Pociąg Kolei Wielkopolskich zderzył się z samochodem osobowym.
Kierowca miał wyłamać rogatki i wjechać na przejazd. Na miejscu śmierć poniosła jedna osoba, mężczyzna leżał na zewnątrz pojazdu - poinformowała mł. kpt. Kamila Kozłowska z gnieźnieńskiej straży pożarnej.
Lokalny portal gniezno24.com dowiedział się, że za kierownicą samochodu był policjant wracający ze służby. Mogę potwierdzić, że ofiara to 29-letni policjant z komisariatu w Czerniejewie. Był w służbie od trzech lat - przekazała w rozmowie z tvn24.pl Anna Osińska, rzeczniczka policji w Gnieźnie.
Pociągiem podróżowało siedem osób. Zapewniono im komunikację zastępczą.
Linia kolejowa jest zablokowana. Przejazdu nie ma też przez drogę krajową nr 15.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.