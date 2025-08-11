Już blisko 3,3 miliona uczniów w Polsce otrzymało wsparcie z programu Dobry Start. Wypłacone przez ZUS świadczenia opiewają na kwotę 634 milionów złotych. Rodzice i opiekunowie mają czas do końca sierpnia, by złożyć wniosek i otrzymać 300 złotych na szkolną wyprawkę jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Dobry Start: Wnioski o 300 plus do końca sierpnia, wypłata we wrześniu / Shutterstock

Dobry Start - wsparcie na szkolny początek

Wraz z początkiem lipca ruszył kolejny nabór wniosków o świadczenie 300 plus z programu Dobry Start. To coroczna pomoc finansowa, która ma ułatwić rodzicom skompletowanie szkolnej wyprawki dla dzieci. Wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych środki można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, a także innych niezbędnych akcesoriów, które pomogą dzieciom dobrze rozpocząć nowy rok szkolny.

Program obejmuje uczniów szkół podstawowych, liceów, techników, szkół policealnych oraz innych placówek edukacyjnych. Dzięki temu wsparcie trafia do szerokiego grona rodzin w całym kraju. Jak podaje ZUS, do 11 sierpnia 2025 roku, wnioski zostały już rozpatrzone pozytywnie w przypadku niemal 3,3 mln uczniów, a na ich konta trafiło aż 634 mln złotych.

Kto i jak może złożyć wniosek o 300 plus?

Aby otrzymać świadczenie w terminie - czyli do 30 września - rodzice, opiekunowie lub pełnoletni uczniowie muszą złożyć wniosek do końca sierpnia. Wnioski przyjmowane są od 1 lipca i można je składać aż do 30 listopada.

Co ważne, wniosek o 300 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru są cztery kanały: aplikacja mZUS, Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia. W formularzu należy podać numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, a także szczegółowe dane dotyczące dzieci i szkół, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

ZUS przypomina, że kluczowe jest, by wszystkie dane - szczególnie PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta - były podane poprawnie. Błędy mogą wydłużyć proces przyznawania świadczenia lub nawet uniemożliwić jego wypłatę.

Dla kogo świadczenie 300 plus? Kryteria i ważne zasady

Program Dobry Start kierowany jest do dzieci uczących się w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, górna granica wieku wydłuża się do 24 lat. Co istotne, świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny - nie ma tu żadnego progu zarobkowego.

Wsparcie nie obejmuje dzieci uczących się w zerówkach ani studentów. ZUS wyjaśnia, że wiek graniczny (20 lub 24 lata) liczony jest rocznikowo - oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników, liceów i szkół policealnych także mogą skorzystać ze świadczenia, jeśli nie przekroczyli odpowiedniego wieku przed rozpoczęciem roku szkolnego.

O 300 plus mogą samodzielnie wnioskować również pełnoletni uczniowie, którzy nie pozostają już na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane po opuszczeniu pieczy zastępczej.

Wypłata świadczenia realizowana jest wyłącznie na wskazany rachunek bankowy - nie ma możliwości odbioru gotówki czy przekazu pocztowego.

Od roku szkolnego 2025/2026 w przyznawaniu świadczenia 300 plus pojawi się istotna zmiana dla uchodźców z Ukrainy. Dzieci obywateli Ukrainy będą mogły otrzymać wsparcie, pod warunkiem że uczą się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.