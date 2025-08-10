Samochód osobowy wjechał w grupę pielgrzymów w miejscowości Grobla w Łódzkiem. Według wstępnych informacji, rannych zostało 8 osób, w tym dziecko.

Do zdarzenia doszło około g. 18 na drodze powiatowej w miejscowości Grobla (gm. Przedbórz, pow. radomszczański, woj. łódzkie).

Jak informują strażacy, samochód osobowy wjechał tam w grupę pielgrzymów, gdy szli rzadko uczęszczaną drogą.

Nadkom. Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przekazała, że sprawcą wypadku jest 54-letni kierowca opla, który najechał od tyłu na pielgrzymów.

Rannych jest 8 osób, w tym 2,5-letnie dziecko. Na miejsce wezwano 3 śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).

Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Jak ustalił reporter RMF FM, najciężej ranna w wypadku osoba została zabrana przez LPR do Łodzi. Dwie osoby zabrano do szpitali w Końskich i w Kielcach przez zespoły ratownictwa medycznego.

Badanie alkomatem wykazało, że sprawca wypadku miał w wydychanym powietrzu 1,3 promila alkoholu - powiedziała nadkom. Aneta Sobieraj.

Kierowca opla został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu, ale zostanie przesłuchany dopiero jutro, ze względu na jego stan trzeźwości.

