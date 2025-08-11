Dwie sześcioletnie dziewczynki zostały ranne po potrąceniu przez motocykl na powiatowej drodze w Klejnowie (gmina Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie). Jedna z poszkodowanych bliźniaczek została przetransportowana do szpitala w Olsztynie śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do wypadku doszło w niedzielne popołudnie w Klejnowie na lokalnej drodze powiatowej. Około godziny 17:00 kierujący motocyklem mężczyzna potrącił dwie dziewczynki - jak się okazało, były to sześcioletnie bliźniaczki.

Dziewczynki szły poboczem, kiedy doszło do zderzenia.

Na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe. Sytuacja była bardzo poważna - obie siostry doznały ogólnych potłuczeń oraz urazów kończyn. Stan jednej z dziewczynek był na tyle ciężki, że ratownicy zdecydowali o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Została przetransportowana do szpitala w Olsztynie, gdzie trafiła pod opiekę specjalistów. Druga z sióstr również została przewieziona do szpitala, jej obrażenia były jednak mniej poważne.

Kierujący jednośladem mężczyzna nie odniósł obrażeń.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną potrącenia - czy zawiodła ostrożność kierowcy, czy doszło do innego nieprzewidzianego incydentu na drodze. Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku i przesłuchali świadków, a także samego uczestnika zdarzenia.