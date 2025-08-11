Martwy wieloryb przywleczony przez tankowiec do portu w Świnoujściu i zatopiony w morzu wypłynął przy plaży w Wisełce (woj. zachodniopomorskie). W poniedziałek odbędzie się narada służb, jak zabezpieczyć i usunąć ciało ogromnego walenia.

Martwy wieloryb ze Świnoujścia wypłynął na plaży w Wisełce / Gorąca Linia RMF FM

Martwy wieloryb został sfotografowany przez plażowiczów w niedzielę w Wisełce (pow. kamieński), na wschód od Międzyzdrojów. To waleń, który 25 lipca został przywleczony przez tankowiec do terminalu LNG w Świnoujściu, a 2 sierpnia o świcie został przetransportowany kilka mil od brzegu i zatopiony. Silne prądy morskie i wiatr zepchnęły go jednak ponownie w kierunku brzegu.

Był zakotwiczony. Jeszcze w czwartek wykonawca poprawiał jego umocowanie - przekazała w poniedziałek rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Szczecinie Ewa Wieczorek.

Zwróciła uwagę, że w miniony weekend w tej części Bałtyku był silny wiatr i wysokie fale. Wieczorek przypomniała też, że ciało morskiego ssaka było w stanie daleko posuniętego rozkładu i mogło się rozpaść.

Narada służb

W poniedziałek o godz. 10 planowana jest narada z udziałem kierownictwa Wolińskiego Parku Narodowego, Urzędu Morskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i przedstawiciela firmy, która usuwała z portu w Świnoujściu ciało 15-metrowego walenia.

Wieczorek wyjaśniła, że plaża w Wisełce to teren Wolińskiego Parku Narodowego, ale zabezpieczenie morskiego ssaka przywleczonego przez tankowiec to obowiązek armatora.

Truchło w stanie zaawansowanego rozkładu

Waleń został zatopiony w Bałtyku w sobotę, 2 sierpnia, przed świtem. Wcześniej, przez tydzień, był zabezpieczony w kanale portowym. Do podniesienia ważącego ok. 12 ton ciała wieloryba użyto dźwigu i na pokładzie specjalistycznej jednostki przetransportowano w morze. Urząd Morski uzyskał zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie na "zatopienie" zwierzęcia "do samoistnego rozkładu w Zatoce Pomorskiej".

Truchło było w bardzo daleko posuniętym rozkładzie. Częściowo unosiło się na wodzie, a w większości było zanurzone, co dawało pozorne wrażenie możliwości pobrania próbek i tym samym jego dobrego stanu - wyjaśniła Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Sylwia Jurzyk-Nordlöw.

Zaznaczyła, że szczególnie "w części zanurzonej" truchło walenia się rozpadało. Szefowa RDOŚ przekazała, że przedstawiciele Urzędu Morskiego wykonali dokumentację fotograficzną, określili wymiary i wagę wieloryba. Pobranie próbek do badań genetycznych okazało się jednak niemożliwe. Nie określono też gatunku walenia.

Ciało wieloryba zostało zatopione na wschód od Świnoujścia, w wodach Zatoki Pomorskiej, w bezkolizyjnym miejscu, ponad 3 mile od linii brzegowej - przekazała Jurzyk-Nordlöw.

"Dryfowało w wodzie co najmniej kilka tygodni"

Obserwujący akcję w Świnoujściu prof. Andrzej Ossowski, kierownik Katedry Medycyny Sądowej i Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w rozmowie z PAP podkreślił, że "wieloryb się rozpadał". Ocenił, że truchło dryfowało w wodzie co najmniej kilka tygodni.

Chcieliśmy pobrać próbki, materiał kostny. Bardzo mnie to interesowało jako genetyka, ale okazało się zbyt niebezpieczne. Waleń mógł "wybuchnąć" - powiedział Ossowski.

Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, ciało wieloryba, które "wróciło" na plażę w Wisełce, ma zostać ponownie przetransportowane na wody Zatoki Pomorskiej i zatopione.