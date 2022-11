Opóźnione pociągi, odwołane albo jeżdżące zmienioną trasą - to problemy, z jakimi zderzą się pasażerowie jadący przez Warszawski Węzeł Kolejowy. Do 10 grudnia na stacji Warszawa Zachodnia będą włączane urządzenia systemu sterowania ruchem.

/ Shutterstock

Prowadzone prace odczują też podróżni m.in. z Frankfurtu, Wrocławia, Szczecina i Zgorzelca.

Kilkadziesiąt pociągów PKP Intercity zamiast przez stację Warszawa Centralna, pojedzie przez Warszawę Gdańską i nie zatrzyma się na stacji Warszawa Zachodnia.

Zmiana dotyczy nie tylko podmiejskich, ale też dalekobieżnych pociągów. Podróżni powinni obowiązkowo sprawdzić rozkład jazdy swojego pociągu, nawet jeśli już mają bilet.

Kolejna trudność to opóźnienia - godzinę później przyjedzie np. do Warszawy pociąg z Czeskiej Ostrawy. Są też odwoływane pociągi - nie pojedzie ten z Warszawy do Sochaczewa o 10.23, i z Sochaczewa do Warszawy o 10.59.

PKP Intercity i Warszawski Transport Publiczny wprowadziły wzajemne honorowanie biletów. Rozwiązanie ma ułatwić poruszanie się między dworcami: Wschodnim, Centralnym i Gdańskim.