Sejm opublikował rozliczenia polityków za ubiegły rok. Na konto premiera Donalda Tuska miesięcznie wpływa niemal 67,5 tys. zł brutto. Ok. 38 tys. zł to przede wszystkim emerytury - z Komisji Europejskiej oraz ZUS-u. Reszta to dochód z Sejmu i kancelarii premiera. Narzekać nie może też Jarosław Kaczyński. Na konto prezesa PiS - gdyż już je ma - w zeszłym roku co miesiąc średnio wpływało ponad 27 tys. zł. Co jeszcze znalazło się w oświadczeniach polityków?

/ Wojciech Olkusnik/Adam Burakowski/ / East News

Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Sejm opublikował rozliczenia polityków za ubiegły rok. Jak informują reporterzy RMF FM, wysokie dochody szefa rządu to przede wszystkim emerytury. Ok. 38 tys. zł miesięcznie premier Donald Tusk otrzymuje z Komisji Europejskiej i ZUS-u. Z Sejmu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tys. zł. To wszystko daje około 67,5 tys. zł brutto miesięcznie.



W oświadczeniu majątkowym premiera można natomiast przeczytać, że nie jest on właścicielem żadnego domu ani mieszkania. Donald Tusk podaje jedynie, że na koncie ma uzbierane ponad 700 tys. zł oszczędności oraz że jest posiadaczem zegarka Grand Seiko GMT z 2016 roku.

Z kolei szef największej partii opozycyjnej, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński również nie może narzekać. W zeszłym roku co miesiąc średnio na jego konto, wpływało ponad 27 tys. zł. Prezes PiS ma także dom na warszawskim Żoliborzu o powierzchni 150 metrów sześciennych - jest właścicielem jednej trzeciej, a nieruchomość jest warta ponad 2 mln zł. Jarosław Kaczyński ma też oszczędności: ponad 363 tys. zł.

Z oświadczeń majątkowych wynika, że najbogatszym posłem jest Artur Łącki z Koalicji Obywatelskiej.