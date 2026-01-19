W poniedziałek rano na ulicy Czerniakowskiej w Warszawie doszło do pożaru samochodu dostawczego. Pojazd stanął w ogniu na pasie w kierunku centrum miasta, tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Bartycką. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, pożar pojazdu spowodował utrudnienia w ruchu. Samochód stoi na jednym z pasów prowadzących do centrum miasta - mogą tworzyć się korki.

Kierowcy powinni zachować ostrożność i w miarę możliwości omijać to miejsce. Służby pracują nad usunięciem skutków zdarzenia i przywróceniem płynności ruchu.

Na razie nie są znane przyczyny pożaru.



