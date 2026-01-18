Jedna osoba zginęła w pożarze domu jednorodzinnego na placu Majdanek w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie) - dowiedział się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Sytuacja została już opanowana, trwa dogaszanie pogorzeliska.

/ Shutterstock

Pożar wybuchł przed godziną 13:00 na parterze budynku jednorodzinnego.

W wyniku pożaru zginęła jedna osoba.

Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej.

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę. Przed godziną trzynastą służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze w budynku jednorodzinnym na placu Majdanek. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu strażacy zastali rozwinięty pożar w jednym z pokojów na parterze.

Ofiara śmiertelna pożaru

Podczas przeszukiwania mieszkania strażacy odnaleźli jedną osobę, która niestety nie przeżyła pożaru. Okoliczności tragedii będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.

Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Sytuacja została szybko opanowana, jednak strażacy wciąż prowadzą działania związane z dogaszaniem pogorzeliska i zabezpieczaniem budynku.

Przyczyny pożaru

Na ten moment nie są znane przyczyny wybuchu ognia. Służby prowadzą czynności wyjaśniające, które pozwolą ustalić okoliczności tragedii.