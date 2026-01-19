Małopolska policja rozbiła grupę oszustów, którzy wyłudzali pieniądze od krakowskich seniorów metodą "na legendę". W spektakularnej akcji na Podgórzu zatrzymano dwóch młodych mężczyzn, a szef szajki wpadł w Legnicy (Dolnosląskie). Policjanci ujawniają kulisy zatrzymania i ostrzegają przed podobnymi przestępstwami.

/ Shutterstock

Funkcjonariusze z małopolskiej komendy wojewódzkiej od pewnego czasu podejrzewali, że w Krakowie działa nowa grupa oszustów, która planuje kolejne przestępstwo metodą "na legendę".

Policjanci ustalili, że do wyłudzenia pieniędzy może dojść na krakowskim Podgórzu. W odpowiedzi na te informacje zorganizowano zasadzkę z udziałem miejskich funkcjonariuszy.

Policjanci obserwowali okolice jednego z bloków, gdzie zauważyli młodego mężczyznę.

W jego kierunku zmierzała wyraźnie zdenerwowana kobieta z foliową torbą. Gdy kobieta miała przekazać torbę 18-latkowi, do akcji wkroczyli funkcjonariusze.

Mężczyzna próbował uciekać, jednak szybko został zatrzymany. Wraz z nim wpadł jego rówieśnik, który czekał w samochodzie nieopodal.



Manipulacja i wyłudzenia

Jak się okazało, 80-letnia kobieta była tak zmanipulowana przez oszustów, że na przesłuchanie musiał przyjechać jej syn, by zapewnić, że nic mu się nie stało. "Historia przedstawiona przez oszustów to próba wyłudzenia gotówki" - podkreślają policjanci.



Zatrzymani kilka dni wcześniej wyłudzili kilkadziesiąt tysięcy złotych od starszego mężczyzny w innej części Krakowa. Obecnie trwa sprawdzanie, czy mają na swoim koncie więcej podobnych przestępstw.



Szef szajki zatrzymany w Legnicy

W wyniku dalszych działań policjanci namierzyli i zatrzymali szefa grupy przestępczej na terenie Legnicy w województwie dolnośląskim. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań i apelują do seniorów oraz ich rodzin o zachowanie szczególnej ostrożności.



Policja przypomina, by nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom i zawsze weryfikować informacje o rzekomych wypadkach czy problemach bliskich. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką policji.