Pożar szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszewie koło podwarszawskiego Grójca. Wszystkie dzieci zostały na czas ewakuowane przez nauczycieli. Trwa akcja służb.

W czwartek po południu doszło do pożaru w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszewie koło Grójca (woj. mazowieckie).

Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdzili nam strażacy.

Dzięki szybkiej reakcji nauczycieli wszystkie dzieci zostały bezpiecznie ewakuowane. W sumie budynek opuściło 67 osób: 47 dzieci oraz 20 osób personelu placówki.

Pożar wybuchł około godziny 13:00 na dachu budynku, gdzie zainstalowane były panele słoneczne.

Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej oraz specjalistyczny dron gaśniczy.

Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Przyczyny pojawienia się ognia nie są jeszcze znane.



