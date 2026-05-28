Pionki w województwie mazowieckim będą w niedzielę 31 maja areną referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta Łukasza Miśkiewicza. Inicjatorzy zarzucają mu brak spójnej wizji rozwoju miasta, niespełnianie obietnic wyborczych i niewłaściwe prowadzenie inwestycji.

W niedzielę, 31 maja, w Pionkach odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Łukasza Miśkiewicza.

Łukasz Miśkiewicz pełni funkcję burmistrza od 2024 roku, wygrał w II turze wyborów startując z własnego komitetu.

W ostatnią niedzielę mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali ze stanowiska prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jak będzie w Pionkach?

Kiedy referendum będzie ważne?

Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu Anita Bugajny poinformowała PAP, że aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy brali udział w wyborze burmistrza w 2024 roku. W praktyce oznacza to, że w głosowaniu musi wziąć udział 3934 mieszkańców - dodała.

Jeśli referendum będzie ważne, o odwołaniu burmistrza zadecyduje większość głosów "za".

Powiadomienie od grupy mieszkańców o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania burmistrza Pionek przed upływem kadencji wpłynęło do Komisarza Wyborczego w Radomiu na początku lutego. W kwietnia - po zebraniu odpowiedniej liczby głosów poparcia dla inicjatywy - komitet referendalny złożył wniosek o przeprowadzenie referendum.

13 kwietnia Komisarz Wyborczy w Radomiu wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum i wyznaczył termin na 31 maja.

Co zarzucają burmistrzowi jego przeciwnicy?

Inicjatorzy referendum zarzucają włodarzowi Pionek m.in. niewłaściwe prowadzenie inwestycji oraz brak pozyskanych środków zewnętrznych.

W odpowiedzi na te zarzuty w kwietniu na stronie miasta opublikowano listę inwestycji, na które Pionki dostały dofinansowanie z różnych źródeł zewnętrznych tj. budowa hali tenisowej i przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego czy remont ul. Chemicznej.

W komunikacie Urząd Miasta odpowiedział także na inne zarzuty zwolenników referendum wobec burmistrza.

Kim jest Łukasz Miśkiewicz?

Łukasz Miśkiewicz ma 39 lat, jest adwokatem, mieszka w Pionkach. W wyborach samorządowych w 2024 r., startując z listy własnego komitetu, w II turze pokonał ówczesnego burmistrza Roberta Kowalczyka, zdobywając ponad 400 głosów więcej.

Pionki to liczące niecałe 16 tys. miasto w powiecie radomskim. W historii jego samorządu kilkukrotnie podejmowano próby odwołania burmistrza, a także rady miasta w drodze referendum, jednak wszystkie przeprowadzone dotychczas głosowania kończyły się fiaskiem z powodu zbyt niskiej frekwencji.

Pionki słyną przede wszystkim jako historyczna kolebka polskiego czarnego krążka. W dawnych Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit" produkowano kultowe płyty gramofonowe. W okresie międzywojennym działała tutaj także największa w Europie Państwowa Wytwórnia Prochu i Materiałów Kruszących, która dała początek całemu miastu.