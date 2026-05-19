Piłkarze Manchesteru City niespodziewanie zremisowali na wyjeździe z Bournemouth 1:1 w przedostatniej, 37. kolejce Premier League. Ten wynik oznacza, że Arsenal Londyn po 22 latach został mistrzem Anglii. "Kanonierzy" będą świętować tytuł w niedzielę po meczu z Crystal Palace.
Manchester City musiał wygrać z Bournemouth, aby zachować szansę na wyprzedzenie prowadzącego Arsenalu w ostatniej kolejce.
Zawodnicy trenera Pepa Guardioli przegrywali od 39. minuty, gdy gospodarze przeprowadzili skuteczny kontratak. Francuz Adrien Truffert z lewego skrzydła podał w pole karne - jego rodak Eli Junior Kroupi przyjął piłkę i technicznym strzałem pokonał włoskiego bramkarza Gianluigiego Donnarummę.