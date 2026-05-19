Bournemouth zajmuje szóste miejsce w lidze i we wtorek zapewniło sobie, że w przyszłym sezonie zagra w Lidze Europy. Manchester City wystąpi w Champions League jako wicemistrz Anglii.

Klątwa drugiego miejsca

"Kanonierzy" czekali na triumf w Premier League od sezonu 2003/2004. Drużyna trenera Arsene'a Wengera nie poniosła wtedy żadnej porażki w lidze, notując 26 zwycięstw i 12 remisów, co dało jej 90 pkt. Arsenal był wicemistrzem Anglii w trzech poprzednich sezonach. W latach 2023-2024 uplasował się za Manchesterem City, a w 2025 roku za Liverpoolem.

"Kanonierzy" w 37 ligowych meczach zanotowali 25 zwycięstw, siedem remisów i pięć porażek. Zespół hiszpańskiego trenera Mikela Artety był na czele tabeli przez większość sezonu. Ma 82 pkt, o cztery więcej od drugiego Manchesteru City. Arsenal 14. raz został mistrzem Anglii i zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Po 20 tytułów mają Manchester United i Liverpool.

W tym sezonie "Kanonierzy" mogą sięgnąć po podwójną koronę. 30 maja w Budapeszcie zmierzą się w finale Ligi Mistrzów z broniącym trofeum Paris Saint-Germain. Klub z północnego Londynu powalczy o pierwszy w historii triumf w Champions League. 20 lat temu przegrał w finale z Barceloną 1:2. Jedynymi europejskimi trofeami Arsenalu jest Puchar Zdobywców Pucharów (1994) i Puchar Miast Targowych (1970).

Chelsea walczy o europejskie puchary

W innym wtorkowym meczu piłkarze Chelsea Londyn wygrali u siebie z Tottenhamem Hotspur 2:1. Gole dla gospodarzy strzelili Argentyńczyk Enzo Fernandez i Brazylijczyk Andrey Santos. Honorową bramkę dla "Kogutów" zdobył Brazylijczyk Richarlison.

"The Blues" zakończyli serię siedmiu ligowych meczów bez zwycięstwa i awansowali na ósmą lokatę, które daje prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji. Tottenham z kolei zajmuje 17. miejsce i przed ostatnią kolejką nie jest pewien utrzymania.