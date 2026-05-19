Zmagający się z kontuzją nadgarstka słynny hiszpański tenisista Carlos Alcaraz poinformował, że opuści część sezonu na kortach trawiastych. Tym samym potwierdził, że nie wystąpi w wielkoszlemowym turnieju Wimbledon na kortach w Londynie.
Siedmiokrotny triumfator imprez wielkoszlemowych o swoim aktualnym stanie zdrowia poinformował w mediach społecznościowych.
"Moje leczenie przebiega pomyślnie i czuję się już dużo lepiej, ale niestety wciąż nie jestem gotowy, aby grać. Dlatego muszę się wycofać z turniejów na kortach trawiastych w Queen's Clubie i Wimbledonie" - ogłosił Hiszpan.