Angielska Liga Piłkarska (EFL) wykluczyła Southampton z finału play-off Championship (drugiej klasy rozrywkowej w Anglii) po ujawnieniu, że przedstawiciele "Świętych" szpiegowali treningi rywali. Klub otrzymał także czteropunktową karę na przyszły sezon. Middlesbrough zagra z Hull City o awans do Premier League.

W poniedziałek EFL ogłosiła, że Southampton został wyrzucony z finału play-off Championship po przyznaniu się klubu do wielokrotnych naruszeń przepisów dotyczących nieautoryzowanego filmowania treningów innych drużyn. Oprócz wykluczenia z rozgrywek, klub otrzymał także czteropunktową karę na sezon 2026/27.

"Niezależna Komisja Dyscyplinarna wykluczyła dziś Southampton z play-offów Sky Bet Championship po tym, jak klub przyznał się do wielokrotnych naruszeń regulaminu EFL dotyczących nieautoryzowanego filmowania treningów innych klubów" - poinformowała EFL w oficjalnym komunikacie.

W efekcie decyzji EFL, Middlesbrough - które przegrało z Southampton w półfinale - zostaje przywrócone do finału i zmierzy się z Hull City w sobotę, 23 maja na Wembley. Stawką meczu będzie awans do Premier League.

"Middlesbrough Football Club z zadowoleniem przyjmuje wynik dzisiejszego posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej. Wierzymy, że to jasny sygnał dla przyszłości naszej gry w kwestii uczciwości sportowej i zachowania" - czytamy w oświadczeniu klubu.

Southampton przyznał się do naruszeń dotyczących obserwowania treningów Oxford United (grudzień 2025), Ipswich Town (kwiecień 2026) oraz Middlesbrough (maj 2026) w ciągu 72 godzin przed meczami. Klub został po raz pierwszy oskarżony 8 maja, a kolejne zarzuty pojawiły się 17 maja po ujawnieniu kolejnych przypadków szpiegostwa.

Southampton złożył odwołanie od decyzji, które ma zostać rozpatrzone 20 maja. EFL prowadzi rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi klubami i zapowiada kolejne oświadczenie. Pełne uzasadnienie decyzji ma zostać opublikowane w najbliższym czasie.

