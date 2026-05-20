Europa powinna przygotować się na scenariusz, w którym będzie musiała samodzielnie przewodzić NATO - czytamy w raporcie opracowanym pod kierunkiem byłego prezydenta Finlandii, Sauliego Niinisto. Dokument wskazuje także na konieczność przesunięcia dowództwa wojsk lądowych bliżej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W raporcie zwrócono uwagę na reformę struktur dowodzenia NATO; zaproponowano m.in. utworzenie głównej kwatery wojsk lądowych w Polsce (na zdjęciu: polski czołg M1 Abrams na poligonie w Biedrusku, październik 2025 r.) / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Raport opracowany pod kierunkiem byłego prezydenta Finlandii Sauliego Niinisto wskazuje, że Europa powinna być gotowa do przewodzenia NATO nawet bez wsparcia USA i proponuje przesunięcie dowództwa wojsk lądowych bliżej wschodniej flanki Sojuszu.

Dokument podkreśla konieczność reformy struktur dowodzenia oraz większej współpracy europejskich państw w zakresie obronności, zwłaszcza wobec niepewności co do przyszłego zaangażowania Stanów Zjednoczonych.

Raport, przygotowany na zlecenie brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską, podkreśla potrzebę reformy struktur dowodzenia NATO. Wskazuje, że po przyjęciu Finlandii do Sojuszu w 2023 roku, utworzona w Mikkeli (południowo-wschodnia Finlandia) kwatera sił lądowych powinna zostać wzmocniona. Autorzy raportu proponują także utworzenie głównej kwatery wojsk lądowych w Polsce.

Zmiany te mają na celu skrócenie procesu decyzyjnego i zbliżenie go do potencjalnych miejsc konfliktu. Jeśli mówimy konkretnie o działaniach wojennych na lądzie, to wojskowi oszacowali, że w rzeczywistości będą to dwa pola bitew: polskie równiny i być może długa granica fińska z Rosją (licząca ponad 1300 km - przyp. red.) - ujawnił Sauli Niinisto w wywiadzie dla fińskiej telewizji Yle.

Europa wobec niepewności wsparcia USA

Raport powstał w odpowiedzi na rosnące wątpliwości dotyczące przyszłego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w NATO. Myślę, że warto udać się do Waszyngtonu i szczerze powiedzieć, co zamierzamy zrobić i czy jest to akceptowalne. Podobnie, musimy zadać sobie pytanie, czy Stany Zjednoczone nadal są zaangażowane - podkreślił były prezydent Finlandii.

Polityk zaznaczył, że dokument jest pierwszą konkretną analizą możliwej odpowiedzi Europy na ewentualne ograniczenie roli USA w Sojuszu. Raport sugeruje, by europejskie NATO opierało się bardziej na koalicjach chętnych państw niż na jednomyślności całej Unii Europejskiej. Wynika to ze sztywnego modelu decyzyjnego we Wspólnocie, który często wymaga jednomyślności - wyjaśnił Niinisto, dodając, że kluczowe jest zaangażowanie Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Niinisto zwrócił uwagę, że Europa wciąż ustępuje USA pod względem zdolności wywiadowczych, rozwoju sztucznej inteligencji oraz - przede wszystkim - broni jądrowej. Przypomniał także, że już podczas swojej prezydentury (2012-2024) opowiadał się za rozwojem "europejskiego filaru NATO". Wówczas śmiano się z tego - wspominał były prezydent.

Raport odnosi się również do klauzuli wzajemnej pomocy UE, będącej odpowiednikiem artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Zgodnie z nią, napaść na jedno państwo członkowskie traktowana jest jako atak na wszystkie kraje Unii.

