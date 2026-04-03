W Wielki Piątek zapalił się krzyż stojący przed kościołem pw. św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Rzymowskiego w Warszawie. Na miejsce skierowano pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej. "Trudno odpowiedzieć na pytanie, co się stało" - mówi RMF FM ks. Andrzej Krzesiński, proboszcz tutejszej parafii.

Płonący krzyż papieski, fot. zdjęcie dzięki uprzejmości serwisu Miejski Reporter / Facebook

Ogień pojawił się po godz. 15. Policjanci szybko odgrodzili teren wokół świątyni, a straż pożarna przystąpiła do akcji gaśniczej. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać było strażaków walczących z ogniem - jeden z ratowników prowadził działania z wykorzystaniem wysięgnika.

Według wstępnych relacji świadków do zaprószenia ognia mogły przyczynić się znicze ustawione przed krzyżem. Było ich więcej niż zwykle - dzień wcześniej, 2 kwietnia, przypadała 21. rocznica śmierci Jana Pawła II.

Pożar krzyża papieskiego w Warszawie. Ma symboliczne znaczenie

Krzyż, który stanął w ogniu, ma szczególne znaczenie historyczne. Umieszczona na nim tabliczka informuje, że to właśnie przy nim papież Jan Paweł II odprawił swoją pierwszą mszę w Polsce podczas pielgrzymki w 1979 roku. Wydarzenie to miało miejsce 2 czerwca na ówczesnym Placu Zwycięstwa, obecnie Placu Piłsudskiego w Warszawie. W trakcie tej mszy św. padły słynne słowa: niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

Krzyż wewnątrz był drewniany, a z zewnątrz obity blachą. Ze względów bezpieczeństwa został opuszczony na ziemię.

Współpracuję z policją i ze strażą - mówi RMF FM ks. Andrzej Krzesiński, proboszcz tutejszej parafii. Trudno odpowiedzieć na pytanie, co się stało. Jestem wdzięczny parafianom, którzy obiecali, że zatroszczą się o krzyż i o to, żeby on nadal tu był. Konstrukcja krzyża nie została naruszona - dodaje duchowny.

Spalony krzyż przed kościołem parafialnym św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

