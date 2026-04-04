W okresie świąt wielkanocnych wiele osób zastanawia się, gdzie szukać pomocy medycznej w razie nagłego zachorowania. Sprawdź, jak działa nocna i świąteczna opieka zdrowotna, kto może z niej skorzystać i w jakich sytuacjach można zgłosić się po pomoc.

Bez rejonizacji i skierowania – pomoc dostępna dla każdego

W czasie świąt, a także w godzinach nocnych, każdy ubezpieczony pacjent może uzyskać bezpłatną pomoc medyczną w dowolnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nie obowiązuje rejonizacja ani skierowanie na wizytę. Oznacza to, że nie trzeba być przypisanym do konkretnej przychodni – wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki.

Takiej wizyty nie trzeba rezerwować.





Kiedy i jak skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?



Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-8:00, a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – przez całą dobę. Wystarczy zgłosić się osobiście lub skontaktować telefonicznie z wybraną placówką.

Z takiej opieki można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, gdy domowe sposoby lub leki bez recepty nie przynoszą poprawy, a także w razie zaostrzenia objawów choroby przewlekłej, wysokiej gorączki, silnych bólów brzucha lub głowy, biegunki czy wymiotów – szczególnie u dzieci i osób starszych.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lekarz może udzielić porady, wystawić e-receptę, zwolnienie lekarskie w uzasadnionych przypadkach, a także zlecić zabiegi pielęgniarskie, takie jak zastrzyki.

W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest również wizyta domowa.

Warto jednak pamiętać, że placówki te nie realizują wizyt kontrolnych związanych z wcześniej rozpoczętym leczeniem, nie wydają recept na stałe leki ani zaświadczeń o stanie zdrowia.





Pomoc stomatologiczna w święta



Podczas świąt dostępna jest także doraźna pomoc stomatologiczna, obejmująca m.in. usunięcie zęba, znieczulenie, opatrunek leczniczy czy trepanację martwego zęba.

Dyżurujące gabinety przyjmują pacjentów w nagłych przypadkach: w dni powszednie od 19.00 do 7.00 następnego dnia oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy – całodobowo.

Mapa dyżurujących placówek dostępna jest na stronie nfz.gov.pl.



W sytuacji zagrożenia życia – SOR i izby przyjęć



W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, np. w wyniku wypadku, urazu, zatrucia czy silnego krwawienia, należy zgłosić się do izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

O kolejności przyjęć decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie kolejność zgłoszeń. Do tych placówek można zgłosić się bez skierowania.





Gdzie szukać informacji?

Adresy i dane kontaktowe do przychodni, SOR-ów i izb przyjęć można znaleźć na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

W razie wątpliwości, informacji o świadczeniach udziela bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 800-190-590.







