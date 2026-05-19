Dramatyczne chwile rozegrały się dziś po południu na lotnisku w Michałkowie (powiat ostrowski, woj. wielkopolskie). Awaryjne lądowanie lekkiego samolotu zakończyło się szczęśliwie - nikt nie ucierpiał.

Trudne momenty nad lotniskiem w Michałkowie / KP PSP Ostrów Wielkopolski /

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

O godzinie 18:08 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim otrzymało zgłoszenie o awaryjnym lądowaniu lekkiego samolotu o masie około 600 kg.

Jak przekazano strażakom, przyczyną była usterka przedniego koła maszyny, na pokładzie której znajdowały się dwie osoby.

Na miejsce natychmiast skierowano cztery zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz patrol policji. Do Michałkowa przybył również Komendant Powiatowy PSP, a w gotowości pozostawał śmigłowiec SAR.

Każda minuta miała znaczenie - podkreśla KW PSP Poznań.

W czasie, gdy pilot krążył nad lotniskiem, wytracając paliwo przed próbą lądowania, strażacy przygotowywali się na każdy możliwy scenariusz. Teren został zabezpieczony, a służby ratunkowe pozostawały w pełnej gotowości do natychmiastowego podjęcia działań ratowniczych.

Na szczęście finał tej trudnej akcji okazał się szczęśliwy. Awionetka bezpiecznie dotknęła pasa lotniska, a pilot i pasażer opuścili pokład o własnych siłach. Nikomu nic się nie stało.