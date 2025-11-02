Policjant został ranny w czasie pościgu w Pęcicach koło Pruszkowa na Mazowszu - dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski. Funkcjonariusz trafił do szpitala.

Policjanci chcieli zatrzymać kierowcę osobowej skody. Ten jednak zaczął uciekać. 

Pościg prowadzony był przez kilka kilometrów. W Pęcicach, jadąc z dużą prędkością, policjanci chcieli skręcić w polną drogę. Wtedy ich samochód wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. 

Ranny policjant siedział na miejscu pasażera. Trafił do szpitala. Na razie nie ma bliższych informacji o jego stanie. 

Kierowca skody wciąż jest poszukiwany.

