Policjant został ranny w czasie pościgu w Pęcicach koło Pruszkowa na Mazowszu - dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski. Funkcjonariusz trafił do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Policjanci chcieli zatrzymać kierowcę osobowej skody. Ten jednak zaczął uciekać.

Pościg prowadzony był przez kilka kilometrów. W Pęcicach, jadąc z dużą prędkością, policjanci chcieli skręcić w polną drogę. Wtedy ich samochód wypadł z jezdni i uderzył w drzewo.

Ranny policjant siedział na miejscu pasażera. Trafił do szpitala. Na razie nie ma bliższych informacji o jego stanie.



Kierowca skody wciąż jest poszukiwany.