Jeszcze przed świętami dojdzie do spotkania liderów koalicji w spawie wakatów w Trybunale Konstytucyjnym - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że TK nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu, ustanowionego uprzednio ustawą, z powodu nieprawidłowości w powołaniu trzech jego członków oraz prezesa.

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego / Adam Burakowski / East News

W przyszłym roku będzie aż osiem wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. W związku z tym rządzący chcą je zapełnić.

Jak mówi Szymon Hołownia, o tym, kiedy rozpocznie się procedura powoływania nowych sędziów do Trybunału liderzy rządzącej koalicji będą rozmawiać przed świętami.

Teraz, kiedy jest już realna siła możliwa, pięciu, sześciu, siedmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to trzeba się tym na poważnie zająć - mówi Hołownia.

Wyrok TSUE otwiera drzwi do zmian w Trybunale - ocenia były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Od tego momentu ruszymy sprawnie w takim kierunku, żeby odbudować Trybunał, który będzie miał pełną funkcjonalność sądu konstytucyjnego, o którym będziemy mogli mówić, że to jest rzeczywisty sąd konstytucyjny, a nie tylko budynek przy alei Szucha - stwierdził.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że polski Trybunał Konstytucyjny naruszył prawo Unii nie respektując wyroków TSUE . TK nie spełnia także wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu, ustanowionego uprzednio ustawą, z powodu nieprawidłowości w powołaniu trzech jego członków oraz prezesa.



