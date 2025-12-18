Straż graniczna wyjaśniła w komunikacie, że dziesięciu obywateli Gruzji opuściło Polskę 17 grudnia, samolotem czarterowym z Łodzi. Operacja z udziałem SG została zorganizowana przez stronę niemiecką we współpracy z Agencją Frontex.

Jak dodała straż, wszyscy cudzoziemcy mieli decyzje zobowiązujące do powrotu podlegające przymusowemu wykonaniu.

"Siedmiu Gruzinów było wcześniej karanych prawomocnymi wyrokami sądów za przestępstwa popełnione w Polsce. Cudzoziemcy zostali skazani między innymi za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, kradzieże, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości i posiadanie środków odurzających. Dwaj inni nie mieli dokumentów uprawniających do pobytu w kraju. Dane kolejnego Gruzina figurowały w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany" - przekazano.

Gruzini zostali pod konwojem doprowadzeni z ośrodków dla cudzoziemców do placówki SG w Łodzi, skąd na pokładzie samolotu odlecieli do Tbilisi.