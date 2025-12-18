Dziesięciu kolejnych Gruzinów wydalonych z Polski. Stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego – przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że to już 15. tego typu akcja deportacyjna.
- Z Polski wydalono dziesięciu obywateli Gruzji, którzy stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego - poinformował minister Marcin Kierwiński.
- Deportacja odbyła się 17 grudnia w ramach operacji zorganizowanej przez stronę niemiecką i Frontex, a większość Gruzinów była wcześniej karana za poważne przestępstwa.
- Od początku roku z Polski deportowano ponad 9 tys. cudzoziemców, w tym 2,1 tys. pod przymusem.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Minister Kierwiński wskazał w swoim poście w serwisie X, że od początku roku z Polski deportowano ponad 9 tys. cudzoziemców, w tym 2,1 tys. pod przymusem.