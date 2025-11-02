Do poważnego wypadku doszło w niedzielę 2 listopada na autostradzie A4 w rejonie Tarnowa (na wysokości miejscowości Zaczarnie). Na 506 kilometrze trasy, tuż za węzłem Tarnów-Centrum w kierunku Dębicy, przewróciła się ciężarówka - przekazał RMF24 mł. kpt. Dominik Ryba z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Wypadek na A4. Cysterna wpadła do rowu, fot. PSP w Tarnowie

Z nieznanych dotąd przyczyn pojazd zjechał z drogi, staranował bariery energochłonne i wpadł do przydrożnego rowu, gdzie przewrócił się na bok. Na szczęście kierowca nie odniósł obrażeń.

Na miejscu jest 19 strażaków, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego Tarnów 1. Ruch odbywa się jednym pasem. Nie ma osób poszkodowanych, występują jednak utrudnienia w ruchu - przekazał RMF24 Dominik Ryba z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

W cysternie mógł znajdować się komponent wykorzystywany do produkcji kleju lub farb. Strażacy potwierdzają, że widoczny jest niewielki wyciek substancji.

Przewrócony pojazd oraz samochody ratownicze zajmują jeden z pasów autostrady. Ruch w kierunku Dębicy odbywa się drugim pasem, jednak kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin - do czasu usunięcia pojazdu i zabezpieczenia miejsca zdarzenia.