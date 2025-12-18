Liczba zachorowań na choroby zakaźne, takie jak krztusiec, borelioza, szkarlatyna i odra, wzrosła w 2024 roku - wynika z danych GUS przedstawionych w raporcie "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2024 r.". Na co najczęściej chorują Polacy?

W 2024 roku w Polsce odnotowano znaczny wzrost liczby zachorowań na choroby zakaźne - wynika z najnowszego raportu GUS "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2024 r.".

Z danych GUS wynika, że w 2024 r. w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano ponad trzydziestokrotnie więcej zachorowań na krztusiec - 32,8 tys. zachorowań, o 31,8 tys. przypadków więcej niż przed rokiem. Wskaźnik zapadalności wyniósł 87,2 przypadku na 100 tys. ludności (w 2023 r. było to 2,4).

Liczba zachorowań na boreliozę z Lyme, chorobę bakteryjną przenoszoną na człowieka przez kleszcze, była kolejny, trzeci rok z rzędu wyższa - wyniosła 29,9 tys. przypadków. To o 18,1 proc. zachorowań więcej niż w roku poprzednim (czyli o 4,6 tys. przypadków).

Trzeci rok z rzędu zarejestrowano wzrost zachorowań na szkarlatynę - 48,5 tys. przypadków, o 8,3 proc. więcej (czyli o 3,7 tys. przypadków) niż przed rokiem. Oznacza to 129,1 przypadków na 100 tys. ludności kraju i wzrost wskaźnika zapadalności o 10,3 w porównaniu do roku poprzedniego.

W 2024 r. odnotowano blisko 8-krotnie więcej zachorowań na odrę - 272 przypadki, co oznacza zapadalność 0,72 na 100 tys. ludności kraju (w 2023 r. - 0,09). W latach ubiegłych ostatni wysoki poziom zachorowań był notowany w 2019 r. (1 502 przypadki).

Liczba zarejestrowanych nowych przypadków wirusowego zapalenia wątroby (WZW) wszystkich typów A, B i C zwiększyła się w porównaniu do 2023 r. Podobnie jak przed rokiem spośród nowo rejestrowanych zachorowań, odnotowano najwięcej przypadków WZW typu C - 3 565 zachorowań, o 298 przypadków więcej niż w 2023 r.

WZW typu B zarejestrowano u 3 545 osób, o 403 przypadki więcej niż w roku poprzednim, a WZW typu A (tzw. choroba brudnych rąk) zostało zdiagnozowane u 318 osób, o 112 zachorowań więcej.

Zarejestrowano 2,6 tys. zachorowań na zapalenie mózgu i opon mózgowych, z czego blisko trzy czwarte przypadków stanowiły zachorowania o podłożu wirusowym - 1,9 tys. zachorowań, o 362 przypadki więcej niż w roku poprzednim. Nieco ponad jedną czwartą stanowiły zapalenia wywołane bakteryjnie - 678 zachorowań, o 2 przypadki mniej niż przed rokiem.

Odnotowano także znaczny wzrost, pod względem poprzedniego roku, zachorowań na choroby zakaźne układu pokarmowego, takie jak m. in. zapalenie jelit wywołane przez rotawirusy - 13,9 tys. zachorowań (ponad 2-krotny wzrost), czy biegunki u dzieci do lat dwóch o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej - 25,0 tys. zachorowań, o 20,2 proc. więcej niż w 2023 r.

W przypadku zakażeń inwazyjnych, podlegających nadzorowi epidemiologicznemu z uwagi na częste występowanie u małych dzieci i duże ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, zarejestrowano najwięcej przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej, powodowanych bakterią Streptococcus pneumoniae - 3,5 tys. zachorowań, o 18,5 proc. więcej niż przed rokiem, następnie Haemophilus influenzae - 379 zachorowań, o 43 proc. więcej, a w przypadku Neisseira meningitidis, powodującej inwazyjną chorobę meningokokową - 153 przypadki zachorowań w kraju, o jeden przypadek więcej niż w 2023 r.

Mniejszą niż przed rokiem liczbę zachorowań odnotowano w przypadku różyczki, świnki czy tężca, chorób podlegających obowiązkowym szczepieniom, a także w przypadku salmonelloz, czerwonki bakteryjnej, zakażeń jelitowych wywołanych Clostridioides difficile oraz gruźlicy i chorób wenerycznych takich jak kiła i rzeżączka.

W 2024 r. w kraju odnotowano osiem przypadków tężca, o pięć przypadków mniej niż przed rokiem (zapadalność na 100 tys. ludności - 0,02). W przypadku świnki zarejestrowano - 931 zachorowań, o 35 przypadków mniej; różyczki - 193 zachorowania, o 50 zachorowań mniej.

W 2024 r. odnotowano znacznie niższy poziom zachorowań na salmonellozy - 9,4 tys. zakażeń, blisko o 1 tys. przypadków mniej niż przed rokiem. Zapadalność wyniosła 24,9 zachorowania na 100 tys. ludności kraju, o 2,5 mniej niż rok wcześniej.

Zarejestrowano także mniej zachorowań na zapalenia jelit wywołane przez Clostridioides difficile - 20,7 tys. przypadków, o 0,6 tys. przypadków mniej niż przed rokiem.

Spośród rzadkich chorób przewodu pokarmowego, notowanych w niewielkich ilościach w kraju, zarejestrowano 36 przypadków zachorowań na czerwonkę bakteryjną, o 14 zachorowań mniej niż przed rokiem.

W 2024 r. zarejestrowano 4 236 zachorowań na gruźlicę płucną i pozapłucną, o 200 przypadków mniej niż przed rokiem, z czego 96,6 proc. (4 093) zachorowań stanowiła gruźlica płuc. Z powodu kiły i rzeżączki, w poradniach dermatologiczno-wenerologicznych leczonych było 3 023 osób4 , o 9,5 proc., czyli o 319 osób mniej niż w 2023 r.

Raport "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2024 r." GUS opublikował w środę.