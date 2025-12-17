Z nowego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska. Co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna po raz pierwszy wyprzedziła Konfederację. Sprawdź, jak wyglądałby układ sił w Sejmie?

Grzegorz Braun, Donald Tusk, fot. Anita Walczewska / Wojciech Olkuśnik / East News

Według sondażu OGB Koalicja Obywatelska zdobyłaby najwięcej głosów (35,29 proc.), gdyby wybory odbyły się w niedzielę.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna wyprzedziła Konfederację, osiągając 11,18 proc. wobec 10,67 proc. głosów.

Poza Sejmem znalazłyby się Nowa Lewica, Razem, PSL i Polska 2050 z poparciem poniżej progu wyborczego.

Nowy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wskazuje, że na partię Donalda Tuska zagłosowałoby 35,29 proc. respondentów, co oznacza spadek o 2,7 punktu procentowego w porównaniu z badaniem listopadowym.

Tuż za KO uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 31,21 proc. głosów. Partia Jarosława Kaczyńskiego odbudowuje swoje poparcie względem poprzedniego badania.

Największą niespodzianką sondażu jest zmiana na trzecim miejscu podium. Po raz pierwszy w historii badań Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna wyprzedziła Konfederację - na KKP chce głosować 11,18 proc. respondentów, a na Konfederację - 10,67 proc.

Poza Sejmem znalazłyby się natomiast: Nowa Lewica (4,95 proc.), Razem (3,33 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (1,71 proc.) oraz Polska 2050 (1,66 proc.).

Prawica z większością w Sejmie

W przypadku takiego rozkładu głosów Koalicja Obywatelska zdobyłaby 191 mandatów, PiS - 178, KKP - 48, a Konfederacja - 43. Zdecydowaną większość w Sejmie miałaby prawica.

Prezes OGB Łukasz Pawłowski podkreśla, że Konfederacja Korony Polskiej wyróżnia się wśród młodych wyborców w wieku 18-39 lat oraz wśród mężczyzn. Partia Brauna zyskała też znaczące poparcie na wsi i wśród wyborców deklarujących prawicowe poglądy, ustępując w tej grupie jedynie PiS.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9-15 grudnia metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Delegalizacja partii Brauna

Marcin Kierwiński, szef MSWiA, w Porannej rozmowie RMF FM nie wykluczył delegalizacji partii Grzegorza Brauna .

Minister podkreślił, że są podstawy do rozważenia takiej decyzji, wskazując na szerzenie nienawiści, agresji oraz wypowiedzi sprzeczne z polską racją stanu.

Dla mnie jest oczywiste, że tacy politycy jak pan Braun nie powinni mieć miejsca w polskim życiu społecznym. To są politycy, którzy zagrażają polskiej racji stanu i każdy jest lepszy od rusofila - mówił gość RMF FM.

Dopytywany, czy realny jest scenariusz delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej, potwierdził:

Tak. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast ja jestem urzędnikiem państwowym, nie jestem od tego, żeby jednoznacznie stwierdzać, czy będzie, czy nie, bo to są wyroki sądów, trybunałów - powiedział minister. Jest na to, nie chcę powiedzieć szansa, są na to widoki. Może tak to określmy - dodał.

Podstawą decyzji o delegalizacji partii Brauna byłyby: kłamstwa dotyczące polskiej historii, szerzenie nienawiści, agresji, mowa nienawiści i wypowiedzi sprzeczne z polską racją stanu.

O delegalizację partii Brauna został zapytany również Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. Jak stwierdził, nie jest dzisiaj gotowy do tego, aby o tym rozmawiać.

Dojrzewam mentalnie do tej decyzji. Generalnie uważam, że pluralizm w polityce jest ważny. Jest miejsce dla PiS-u, dla Konfederacji, ale Korona Polska i Braun to jest wariacja do kwadratu - stwierdził wicepremier. CZYTAJ WIĘCEJ

Grzegorz Braun "chce być prorokiem"

Co ciekawe, poseł Konfederacji Przemysław Wipler uważa, że aspiracje Brauna są zupełnie inne , niż rządzenie Polską. Myślę, że Grzegorz Braun sam nie chce wchodzić do żadnego rządu - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM.

On chce być prorokiem, mistykiem, budować wizerunek takiego lidera, który nie jest typem urzędnika, biurokraty, który sam wchodziłby do rządu - dodał gość RMF FM.

Wipler zapewnił, że w Konfederacji Korony Polskiej są "wspaniali ludzie" i "bardzo dobrzy posłowie". Wymienił w tym kontekście Włodzimierza Skalika i Romana Fritza.

Palenie flagi UE, negowanie istnienia komór gazowych w Auschwitz, naruszenie nietykalności

W ostatnich miesiącach o Grzegorzu Braunie było głośno z powodu m.in. tego, że zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i Zagłady Auschwitz-Birkenau; mecz warszawskiej Legii ze Spartą Praga oglądał z sektora rodzinnego z Januszem Walusiem , zabójcą przywódcy Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej.

Mówił o "rozstrzeliwaniu urzędników" , zerwał unijną flagę, a następnie wytarł o nią buty, by potem spalić ją przed pomnikiem przy kopalni "Wujek". Zniszczył też m.in. wystawę w Sejmie poświęconą równości i tolerancji. Wielokrotnie w różnych miejscach zniszczył również symbole UE, Ukrainy i LGBT .