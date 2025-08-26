Warszawska Galeria Młociny mieszcząca się na Bielanach w sierpniu wprowadziła nowe zasady dotyczące korzystania z parkingu. Okazuje się, że za parking zapłacić będą musieli nie tylko klienci galerii, ale także jej pracownicy. "Pracownicy są bardzo ważną częścią funkcjonowania galerii, dlatego przewidziano abonament parkingowy z uwzględnieniem zniżki pracowniczej, aby zminimalizować koszty codziennego dojazdu" - informuje stołeczna galeria.

Zmiany zostały wprowadzone 11 sierpnia. Brak darmowego parkingu dla pracowników galerii może budzić kontrowersje.

Galeria Młociny zmienia zasady korzystania z parkingu. Dotkną pracowników centrum

Nawet, jeśli - tak jak w przypadku Galerii Młociny - przysługuje im zniżka pracownicza. W końcu trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie sieci sklepów bez pracowników.

O tym, że pracownik galerii, jeśli chce skorzystać z parkingu, musi się liczyć z kosztami, Galeria Młociny poinformowała w mediach społecznościowych.

"Pracownicy są bardzo ważną częścią funkcjonowania galerii, dlatego przewidziano abonament parkingowy z uwzględnieniem zniżki pracowniczej, aby zminimalizować koszty codziennego dojazdu" - czytamy w wpisie zamieszczonym na Facebooku.

W myśl nowych przepisów pierwsza godzina korzystania z parkingu przez klientów pozostaje bezpłatna, z wyjątkiem strefy VIP. Za każdą kolejną trzeba będzie zapłacić 5 zł.

Druga godzina za darmo. Oto, co trzeba zrobić

Galeria oferuje natomiast możliwości zwolnienia z opłaty, w przypadku przedłużenia parkowania. By móc korzystać drugą godzinę z parkingu bez opłat należy okazać w punkcie informacji rachunek zrealizowany w centrum na minimum 200 złotych.

Z kolei klienci Multikina oraz klubu Zdrofit mogą walidować bilety parkingowe bezpośrednio w lokalu najemcy. Także paragon z pieczątką najemcy umożliwi klientom korzystającym z usług punktów beauty i rozrywki nie ponosić dodatkowych kosztów za przedłużenie parkowania.

Reakcja na krytykę. "Rozumiemy, że decyzja budzi emocje"

Jak przekazała warszawka galeria, opłata za miejsca VIP, które znajdują się najbliżej wejść do galerii, będą płatne 5 zł za godzinę bez żadnych zniżek. "Opłata za parkowanie będzie naliczana już po 15 minutach postoju, co oznacza, że jeśli chcesz skorzystać z darmowej godziny, masz czas na zmianę miejsca parkowania" - napisano na profilu centrum.

Nowe przepisy dotyczące zasad korzystania z parkingu spowodowały wiele krytycznych komentarzy użytkowników galerii. "Rozumiemy, że decyzja o wprowadzeniu opłat za parkowanie budzi emocje. Zmiany zostały wprowadzone po analizie realnych potrzeb naszych klientów i mają na celu poprawę dostępności miejsc dla osób odwiedzających Galerię" - napisano w odpowiedzi na liczne komentarze pod postem, informującym o nowych zasadach.