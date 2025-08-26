Warszawska Galeria Młociny mieszcząca się na Bielanach w sierpniu wprowadziła nowe zasady dotyczące korzystania z parkingu. Okazuje się, że za parking zapłacić będą musieli nie tylko klienci galerii, ale także jej pracownicy. "Pracownicy są bardzo ważną częścią funkcjonowania galerii, dlatego przewidziano abonament parkingowy z uwzględnieniem zniżki pracowniczej, aby zminimalizować koszty codziennego dojazdu" - informuje stołeczna galeria.
Zmiany zostały wprowadzone 11 sierpnia. Brak darmowego parkingu dla pracowników galerii może budzić kontrowersje.
Nawet, jeśli - tak jak w przypadku Galerii Młociny - przysługuje im zniżka pracownicza. W końcu trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie sieci sklepów bez pracowników.
O tym, że pracownik galerii, jeśli chce skorzystać z parkingu, musi się liczyć z kosztami, Galeria Młociny poinformowała w mediach społecznościowych.
"Pracownicy są bardzo ważną częścią funkcjonowania galerii, dlatego przewidziano abonament parkingowy z uwzględnieniem zniżki pracowniczej, aby zminimalizować koszty codziennego dojazdu" - czytamy w wpisie zamieszczonym na Facebooku.
W myśl nowych przepisów pierwsza godzina korzystania z parkingu przez klientów pozostaje bezpłatna, z wyjątkiem strefy VIP. Za każdą kolejną trzeba będzie zapłacić 5 zł.
Galeria oferuje natomiast możliwości zwolnienia z opłaty, w przypadku przedłużenia parkowania. By móc korzystać drugą godzinę z parkingu bez opłat należy okazać w punkcie informacji rachunek zrealizowany w centrum na minimum 200 złotych.
Z kolei klienci Multikina oraz klubu Zdrofit mogą walidować bilety parkingowe bezpośrednio w lokalu najemcy. Także paragon z pieczątką najemcy umożliwi klientom korzystającym z usług punktów beauty i rozrywki nie ponosić dodatkowych kosztów za przedłużenie parkowania.
Jak przekazała warszawka galeria, opłata za miejsca VIP, które znajdują się najbliżej wejść do galerii, będą płatne 5 zł za godzinę bez żadnych zniżek. "Opłata za parkowanie będzie naliczana już po 15 minutach postoju, co oznacza, że jeśli chcesz skorzystać z darmowej godziny, masz czas na zmianę miejsca parkowania" - napisano na profilu centrum.
Nowe przepisy dotyczące zasad korzystania z parkingu spowodowały wiele krytycznych komentarzy użytkowników galerii. "Rozumiemy, że decyzja o wprowadzeniu opłat za parkowanie budzi emocje. Zmiany zostały wprowadzone po analizie realnych potrzeb naszych klientów i mają na celu poprawę dostępności miejsc dla osób odwiedzających Galerię" - napisano w odpowiedzi na liczne komentarze pod postem, informującym o nowych zasadach.