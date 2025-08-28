Ponad 800 kilogramów klefedronu o czarnorynkowej wartości przekraczającej 4 miliony złotych zabezpieczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji podczas akcji w powiecie pruszkowskim. Zlikwidowano tam laboratorium narkotykowe. Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wideo youtube

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Krajowej, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję w powiecie pruszkowskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 700 kilogramów klefedronu w postaci płynnej oraz 70 kilogramów tej substancji w formie skrystalizowanej.

Śledztwo prowadzone jest przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa mazowieckiego. Grupa miała zajmować się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości klefedronu, znanego również jako 4CMC. Z ustaleń wynika, że przestępczy proceder trwał co najmniej od lipca 2025 roku.

Podczas przeszukania pomieszczeń magazynowych i mieszkalnych policjanci znaleźli specjalistyczną aparaturę oraz kompletną linię technologiczną do produkcji narkotyków. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec nich trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

W akcji mundurowi z CBŚP byli wspierani przez funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA i strażaków z warszawskiej grupy chemicznej.