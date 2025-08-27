Pięć osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w wypadku na drodze krajowej w Gielniowie (woj. mazowieckie). Ciężarówka zderzyła się tam z osobowym volkswagenem.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KPP Przysucha /

Asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu poinformował, że do zdarzenia doszło ok. godz. 13 na DK12 w miejscowości Gielniów, pow. przysuski. Samochód osobowy marki Volkswagen Passat zderzył się z ciężarówką marki Scania.

5 osób zostało przetransportowanych do szpitala — w tym 4 podróżujące passatem (w tym dwoje dzieci) oraz kierowca ciężarówki - przekazał policjant.

Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do 18.