Ponad dwadzieścia tysięcy osób dziennie odczuje konsekwencje remontu, który rozpoczął się we wtorek rano na trasie Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Duży odcinek torowiska został wyłączony z ruchu pociągów, od stacji Komorów do stacji Aleje Jerozolimskie w Warszawie. Prace potrwają do końca marca.

Zmiany w kursowaniu Warszawskiej Kolei Dojazdowej / Shutterstock

Przedstawiciele WKD tłumaczą, że na odcinku pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście WKD i Komorów ruch będzie prowadzony w obydwu kierunkach wyłącznie po czynnym torze numer 2, czyli po torze prawym w kierunku centrum Warszawy. Po torze numer 1 pojadą w obydwu kierunkach dodatkowe pociągi w krótszej relacji pomiędzy stacją Warszawa Śródmieście WKD i przystankiem Warszawa Aleja Jerozolimskie.

Obecnie pociągi jeżdżą w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska - Komorów oraz Aleje Jerozolimskie - Śródmieście z częstotliwością co 20-30 minut w dniach roboczych oraz co 20-50 minut w weekendy. Pociągi z Milanówka Grudów jeżdżą codziennie do Podkowy Leśnej Zachodniej co 70 minut, stamtąd pasażerowie muszą przesiąść się do innych pociągów. Raz na 70 minut kursuje bezpośrednio pociąg z Grodziska Mazowieckiego do Śródmieścia.

Zastępcza komunikacja i dodatkowe honorowanie biletów

Na zamkniętym odcinku działa zastępcza komunikacja miejska. Punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami i autobusami komunikacji zastępczej zostaną zlokalizowane w obrębie stacji Komorów oraz w obrębie przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Bilety WKD będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich na trasie Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście oraz w niektórych pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego.

Remont potrwa do 1 kwietnia.