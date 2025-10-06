​Warszawscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz płynnej formy tzw. "pigułki gwałtu" - GHB. Zatrzymani to 44-letni obywatel Polski i 34-letni obywatel Ukrainy. Obaj usłyszeli zarzuty i trafili do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Dwóch mężczyzn zatrzymanych, fot. Policja Warszawa

Funkcjonariusze od pewnego czasu prowadzili działania wobec mężczyzn powiązanych ze środowiskiem narkotykowym. Po starannie zaplanowanej akcji zatrzymano obu podejrzanych.

Podczas przeszukania ich mieszkań oraz miejsc, w których przebywali, policjanci zabezpieczyli znaczne ilości substancji odurzających - m.in. klofedron i ecstasy - a także butelki z płynnym GHB. Mundurowi znaleźli też kilkanaście tysięcy złotych w gotówce, wagi jubilerskie, telefony komórkowe i inne przedmioty mogące służyć do nielegalnej działalności.

GHB, czyli kwas gamma-hydroksymasłowy, to bezbarwna substancja pozbawiona zapachu i smaku, która łatwo rozpuszcza się w napojach. Jej zażycie prowadzi do częściowej lub całkowitej utraty świadomości oraz obniżenia zdolności podejmowania decyzji, co sprawia, że ofiary pod wpływem środka często stają się celem przestępstw, takich jak kradzieże czy gwałty.

Zarzuty dla dwóch mężczyzn

W trakcie czynności śledczy znaleźli również polskie i ukraińskie dokumenty tożsamości należące do innych osób oraz kilkadziesiąt małych, pustych fiolek. Z ustaleń policjantów wynika, że 34-letni obywatel Ukrainy nie miał prawa dysponować tymi dokumentami. Funkcjonariusze podejrzewają, że fiolki były przygotowane do przelania w nie GHB i wprowadzenia substancji do obrotu.

Dzięki skutecznej akcji policjantów, niebezpieczne narkotyki nie trafiły na rynek. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości środków odurzających i przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Dodatkowo obywatel Ukrainy odpowie za bezprawne rozporządzanie cudzymi dokumentami. 34- i 44-latek zostali aresztowani na trzy miesiące.