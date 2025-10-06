Kolejne polskie miasta podejmują decyzje o wprowadzeniu nocnej prohibicji. Zwolennicy tego rozwiązania tłumaczą, że alkohol jest w naszym kraju zbyt łatwo dostępny. Czy większość Polaków również jest tego zdania? Ciekawe odpowiedzi przynosi najnowszy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Większość badanych dostrzega problem

"Czy pana/pani zdaniem alkohol w Polsce jest zbyt łatwo dostępny?" - z takim pytaniem zmierzyli się uczestnicy sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej.

Odpowiedzi pozytywnych udzieliło aż 68,6 proc. respondentów (41,5 proc. wskazań na "zdecydowanie tak" i 27,1 proc. dla "raczej tak").

24,3 proc. badanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że w Polsce zbyt łatwo można kupić alkohol (21,4 proc. odpowiedzi "raczej nie" i 2,9 proc. "zdecydowanie nie").

7,1 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie.

Z sondażu wynika, że najwięcej Polaków, którzy wskazują na zbyt dużą dostępność alkoholu, to osoby mające między 50 a 59 lat. Najrzadziej taka opinia pojawiła się w grupie młodych osób w wieku 18-29 lat.

Poglądy polityczne a podejście do alkoholu

Przekonanie, że alkohol jest zdecydowanie zbyt łatwo dostępny, najczęściej wyrażali wyborcy Koalicji Obywatelskiej (64 proc.) i Prawa i Sprawiedliwości (50 proc.). Według dziennika, na drugim biegunie był elektorat Konfederacji.

"Częściej nasycenie przestrzeni publicznej alkoholem dostrzegają kobiety (84 proc.) niż mężczyźni (59 proc.)" - zauważa "Rzeczpospolita".

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" został przeprowadzony w dniach 26-27 września br. metodą CATI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1073 respondentów.

"Coś stoi na głowie"

Jednoznaczne stanowisko ws. dostępności alkoholu w Polsce przedstawiła niedawno w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jeżeli mamy sytuację, że w Polsce jest 10 razy więcej punktów sprzedaży alkoholu niż aptek, to coś stoi na głowie. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której SOR-y nocami zamieniają się w izby wytrzeźwień, to coś stoi na głowie - mówiła posłanka Lewicy.