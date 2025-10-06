Jest wniosek o areszt dla zawodnika MMA Denisa Z. znanego w środowisku jako "Bad Boy" - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Mężczyzna, wraz z dwiema osobami został zatrzymany w piątek w związku z udziałem w bójce.

Maczety zabezpieczone przy zatrzymanych / Policja

Jak ustalił reporter RMF FM, podejrzani odpowiedzą za udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Znaleziono przy nich m.in. maczety.

Do bójki doszło w czwartek wieczorem przy ulicy Podgórskiej w Toruniu. Jej trzech uczestników w wieku 15, 28 i 29 lat zatrzymano w piątek. Grozi im do 8 lat więzienia.

Wnioski o areszt dotyczą dwóch mężczyzn. Zatrzymany wraz z nimi 15-latek trafił przed sąd rodzinny, który wyznaczył mu kuratora.



Denis Z. ma bogatą kartotekę kryminalną. Był już karany za rozbój, pobicie czy zniszczenie mienia.