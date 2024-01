W mazowieckiej miejscowości Ołtarzew płonie hala wypełniona tworzywami sztucznymi. W akcji gaśniczej bierze udział 45 zastępów straży pożarnej; na miejscu jest również grupa chemiczna z Warszawy. Strażacy poinformowali, że odnotowali "delikatne przekroczenia norm powietrzna", dlatego zaapelowali o pozamykanie okien i drzwi oraz niewychodzenie z domów.​

Do pożaru doszło po godz. 10:00 przy ul. Umiastowskiej w mazowieckiej miejscowości Ołtarzew (pow. warszawski zachodni, gm. Ożarów Mazowiecki). Jak przekazała oficer prasowa Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. kpt. inż. Katarzyna Urbanowska, w hali jest pianka poliuretanowa, folia i opakowania plastikowe.

Rzeczniczka poinformowała, że w akcji gaśniczej bierze udział 45 zastępów straży pożarnej; na miejscu jest również grupa chemiczna z Warszawy. Strażacy ciągle działają, hala jest cała w ogniu - zaznaczyła w rozmowie z reporterem RMF Maxx Przemysławem Mzykiem.

Pożar hali wypełnionej tworzywami sztucznymi w Ołtarzewie / Leszek Szymański / PAP

Grupa chemiczna z Warszawy prowadzi na bieżąco badania powietrzna. Odnotowaliśmy delikatne przekroczenia norm powietrza, dlatego zalecamy mieszkańcom, aby pozamykali okna i drzwi i nie wychodzili na zewnątrz, jeśli nie muszą - dodała.

Na miejsce sprowadzono specjalistyczny sprzęt. Mamy samochód SPGaz, czyli taki, który uzupełnia butle powietrzne, z którymi strażacy wchodzą do działań. Mamy również kontenery, namioty i nagrzewnice - powiedziała mł. kpt. inż. Katarzyna Urbanowska.

Podkreśliła, że strażacy przygotowują się do długotrwałej akcji, dlatego ściągnięto również samochód dowodzenia i łączności.

Rzeczniczka mazowieckich strażaków poinformowała, że w pożarze poszkodowana została jedna osoba; sześć osób zostało ewakuowanych.

Ewakuowano dzieci i młodzież z przedszkola i szkoły podstawowej

Do pożaru w Ołtarzewie w mediach społecznościowych odniósł się burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz. Samorządowiec zaapelował do mieszkańców, by mieszkańcy zamknęli okna i pozostali w domach.

Poprosił, by stosować się do komunikatów służb pracujących na miejscu pożaru i zachować ostrożność na drogach w okolicy zdarzenia. "Akcja gaszenia pożaru przebiega bez zakłóceń. Komunikat ma charakter prewencyjny" - dodał.

Wcześniej poinformował, że ze względu na poważnych rozmiarów pożar hali produkcyjnej położonej przy ul. Umiastowskiej do obiektów Wyższego Seminarium Duchownego ewakuowane zostały dzieci i młodzież z przedszkola i szkoły podstawowej. "Ewakuacja przebiegała płynnie pod nadzorem kadry pedagogicznej i odpowiednich służb" - dodał.