To wyjątkowe okrucieństwo. Ktoś porzucił psa i na mrozie przywiązał go do drzewa – informuje w mediach społecznościowych Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie ( Wielkopolskie ). Placówka apeluje o pomoc w znalezieniu sprawcy.

/ Schronisko dla Zwierząt Krotoszyn / Facebook Pracownicy Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krotoszynie (Wielkopolskie) zostali zaalarmowani w środę, że w lasku przy drodze w pobliżu wsi Kobierno, ktoś porzucił ok. roczną suczkę.



„Pies był najprawdopodobniej przywiązany do drzewa; jak dojechaliśmy na miejsce taśma była już przegryziona” – poinformowali pracownicy schroniska. Zdaniem pracowników pies był zmarznięty, w czwartek zostanie zbadany przez lekarza weterynarii.





Pracownicy zaapelowali do mieszkańców o pomoc w znalezieniu sprawcy, o sprawie zostanie też zawiadomiona policja w Krotoszynie.



„Może właścicielem jest ktoś z okolic, ale równie dobrze może być osoba mieszkająca nie w naszej gminie. Taka osoba nie może zostać bezkarna” – brzmi treść postu zamieszczonego na profilu schroniska na facebooku.

Informacje w tej sprawie można zgłaszać pod numerami telefonów 502 616 205, 660 662 191 bądź przez Messengera. „”Gwarantujemy anonimowość” – zapewniają pracownicy. Zobacz również: Fatalna jakość powietrza. W Poznaniu poziom zanieczyszczeń kilkukrotnie przekroczony

