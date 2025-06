Jedną z najbardziej filmowych ulic w Polsce odwiedzamy dzisiaj w Faktach RMF FM. Chodzi o ulicę Stalową w Warszawie. Do końca tego weekendu w stolicy trwa jej święto.

Ulica Stalowa w Warszawie bywa nazywana filmową / Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Ulica Stalowa bywa nazywana filmową, bo właśnie w tym miejscu kręcono wiele znanych polskich filmów. To między innymi film "Korczak" Andrzeja Wajdy, "Miasto 44" Jana Komasy i "Pianistę" Romana Polańskiego. Na ulicy Stalowej bywał bohater filmu "Pianista" Władysław Szpilman.

O wyborze właśnie tego miejsca decydować mogło to, że na ulicy Stalowej cały czas zachowany jest przedwojenny charakter. Takich miejsc w Warszawie jest coraz mniej. Na Stalowej nie ma biurowców czy apartamentowców. Są za to budynki sprzed około stu lat.

Są proste fasady, bez zbędnych ozdób. Kiedyś kamienica przy Stalowej 3 była w opłakanym stanie, teraz jest pięknie odremontowana, wygląda tak, jak mogła wyglądać w latach 30. XX wieku - opisuje w rozmowie z RMF FM przewodnik po Warszawie Arkadiusz Żołnierczyk.

To miejsce zachowało przedwojenny charakter Warszawy. Zabudowa charakterystyczna dla śródmieścia miasta, właściciele po drugiej wojnie światowej nie została skalana nowoczesną architekturą. W filmach te budynki mogą udawać śródmieście przedwojennego miasta - dodaje przewodnik po stolicy.

Święto ulicy Stalowej potrwa do końca weekendu. Na miejscu organizowane są konkursy i spotkania, na które zaproszenie są nie tylko mieszkańcy Warszawy, lecz także turyści. Wizyta na ulicy Stalowej to może być jedna z nieoczywistych propozycji, jeśli planujecie na przykład w czasie wakacji przyjazd do Warszawy.

W sobotę, 14 czerwca na 11:00 w ramach Święta Ulicy Stalowej zaplanowano odsłonięcie nowych gwiazd w Praskiej Galerii Sław (Stalowa 14), na godz. 12:00 - spacer filmowy ze Stalowej 46, a na godz. 13:30 - warsztaty piosenkopisarskie z Sinfonią Varsovią (podwórko Stalowa 39). O godz. 15:00 z Inżynierskiej 3 ruszy kolejny spacer, tym razem "o dzieciństwie". O godz. 18:00 w programie znalazła się pantomima "Teatr Libre".