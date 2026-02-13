To już ostatnia okazja, by podziwiać świąteczną iluminację na Trakcie Królewskim w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że w nadchodzący weekend dekoracje rozświetlą miasto po raz ostatni. Po trzech latach ozdoby, które przywołują klimat Warszawy lat 50. i 60., znikną bezpowrotnie.

Najbliższy weekend będzie ostatnim, w którym będzie można obejrzeć świąteczną iluminację na Trakcie Królewskim w Warszawie - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

ZDM zachęca zatem do spacerów w sobotę i w niedzielę tym bardziej, że to ostatnia szansa na podziwianie ozdób przywołujących Warszawę lat 50. i 60. Wszystkie dekoracje po trzech latach znikną bezpowrotnie.

Świąteczne światła powrócą w przyszłym roku, ale nie wiadomo jeszcze, jaki będzie ich motyw przewodni.

Przetarg już wkrótce

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Łukasz Puchalski, zapowiedział, że planowane jest ogłoszenie przetargu na nową iluminację na kolejne co najmniej trzy lata.

Dodał, że postępowania przetargowego można się spodziewać na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku.

Oznacza to, że już wkrótce poznamy szczegóły dotyczące nowej odsłony świątecznych dekoracji.





