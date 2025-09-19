Rafał Trzaskowski zabrał głos w sprawie czwartkowej sesji rady Warszawy poświęconej kwestii ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy. "Polityka jest sztuką kompromisu i przeprowadzania takich programów, które mają szansę na poparcie większości" - podkreślił.

Rafał Trzaskowski / Rafał Guz / PAP

Na czwartkowej sesji warszawscy radni przyjęli zaproponowane przez klub KO uchwały, m.in. w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał swój projekt wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Przepadł też projekt Lewicy i Miasto Jest Nasze, które chciały wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw.

Potem wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki zrezygnował ze stanowiska. Jak powiedział, powodem jest wycofanie przez prezydenta Warszawy projektu wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście.

Trzaskowski: Od tego zaczynamy

W piątek do ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy odniósł się jej prezydent Rafał Trzaskowski.

"Wczorajsza sesja Rady Miasta dotycząca ograniczeń sprzedaży alkoholu wywołała bardzo wiele emocji, ale wyjaśnijmy to, co najważniejsze" - powiedział w wideo opublikowanym na platformie X Trzaskowski.

Podkreślił, że "z niczego się nie wycofuje".

Dalej stoję na stanowisku, że tego typu ograniczenia mają sens i dlatego udało mi się przekonać do tego radnych, dlatego że większość radnych Koalicji Obywatelskiej, to nie jest żadna tajemnica, była przeciwko nakazywaniu czegoś, zakazom, nakazom, ale udało się ich przekonać do tego, że trzeba działać krok po kroku i wzorem innych miast w Polsce wprowadzamy ograniczenia sprzedaży alkoholu w ścisłym centrum, w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Od tego zaczynamy - zaznaczył.