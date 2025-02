25 kilogramów narkotyków wartych prawie 9 milionów złotych przejęli na warszawskiej Woli policjanci ze Śródmieścia. W związku ze sprawą w jednym z mieszkań zatrzymali 37-letniego mężczyznę.

Policja zatrzymała podejrzanego o handel narkotykami / KRP I Śródmieście /

Mieszkanie, do którego weszli śledczy, było najprawdopodobniej punktem przerzutowym narkotyków pochodzących z Ameryki Południowej. Wiele wskazuje na to, że do Polski trafiły przez Azję bądź Bliski Wschód.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymany mężczyzna to urodzony w Syrii obywatel Polski.

Narkotyki warte blisko 9 mln zł w mieszkaniu w Warszawie Policja

W jego mieszkaniu natrafiono na 10 kilogramów bardzo wysokiej jakości kokainy, do tego pięć kilogramów heroiny. Poza tym funkcjonariusze odkryli też 10 kilogramów tabletek MDMA - to około 25 tysięcy sztuk.

W akcji brał udział specjalny oddział policji, a także pies wyszkolony w poszukiwaniach narkotyków. Z jego udziałem przeszukano także stojący w podziemnym parkingu luksusowy samochód należący do zatrzymanego.

Podejrzany trafił do aresztu, grozi mu 12 lat więzienia.

Policja zapowiada kolejne zatrzymania w tej sprawie.