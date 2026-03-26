Modernizacja linii kolejowej nr 55 na odcinku Siedlce – Sokołów Podlaski (woj. mazowieckie) ruszy rok wcześniej, niż planowano. Dzięki temu zakończenie inwestycji przewidziano już na IV kwartał 2027 roku. Prace prowadzone są w ramach rządowego programu Kolej+.

Modernizacja linii Siedlce – Sokołów Podlaski przyspieszona (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Nowa infrastruktura skróci czas podróży z Sokołowa Podlaskiego do Siedlec do około 30 minut (dziś podróż busem trwa ok. 40 min). Dojazd do Warszawy pociągiem osobowym zajmie około 2 godzin, a połączeniem przyspieszonym nawet 90 minut.

Jak poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK, przyspieszenie inwestycji to efekt zmiany formuły administracyjnej i wcześniejszego uzyskania pozwoleń na budowę. Początkowo zakładano, że prace projektowe i uzyskanie decyzji administracyjnych zakończą się w 2027 roku, a roboty budowlane ruszą na przełomie 2027 i 2028 roku. Dzięki "sprawnej realizacji projektów i dobrej współpracy z wykonawcami" zasadnicze roboty rozpoczną się już w połowie 2026 roku - wskazała Znajewska-Pawluk.

Jak wygląda obecnie plac budowy?

Prace przygotowawcze ruszyły w październiku ubiegłego roku, a po zimowej przerwie wznowiono je w marcu. Obecnie na plac budowy dostarczany jest tłuczeń, wcześniej wymieniono część torów na odcinku Sokołów Podlaski-Podnieśno i przeprowadzono rozbiórki na stacji Sokołów Podlaski.

W ramach projektu powstanie lub zostanie zmodernizowanych osiem stacji i przystanków: Strzała, Borki Siedleckie, Suchożebry, Podnieśno (stacja towarowa), Stany Duże, Bielany, Przywózki i Sokołów Podlaski. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, pojawią się wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm ZRK-DOM, Trakcja i Intop Warszawa. Wartość umowy to 245,3 mln zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2027 roku, a decyzje dopuszczające ponowne uruchomienie ruchu pociągów mają zostać wydane w III kwartale 2028 roku.

Program Kolej+

Rewitalizacja linii nr 55 to jeden z czterech projektów Kolej+ w województwie mazowieckim. Pozostałe to budowa linii Zegrze-Przasnysz oraz budowa kolei w Kozienicach. Zrewitalizowana zostanie także linia na odcinku Ostrów Mazowiecka-Małkinia.

Program ma na celu odbudowę i rozwój lokalnych połączeń kolejowych w regionach dotychczas pomijanych na kolejowej mapie Polski. Jego wartość to ok. 13,3 mld zł, z czego 11,2 mld zł pochodzi z budżetu państwa, a ok. 2 mld zł z samorządów. Program będzie realizowany do 2032 roku.