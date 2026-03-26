Tankowiec Altura, należący do tureckiej firmy Pergamon Maritime, został zaatakowany przez drona i bezzałogową jednostkę nawodną około 14 mil morskich od cieśniny Bosfor. Statek przewoził rosyjską ropę i znajduje się na liście sankcyjnej Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Załoga nie odniosła obrażeń.

Atak na tankowiec Altura pod Stambułem

W czwartek nad ranem, około 14 mil morskich od Bosforu, tankowiec Altura został zaatakowany przez bezzałogowy statek powietrzny oraz bezzałogową jednostkę nawodną - poinformowały tureckie media, powołując się na źródła branżowe i depeszę Reutersa. Statek, należący do firmy Pergamon Denizcilik Isletmeleri A.S., wypłynął z rosyjskiego portu Noworosyjsk i przewoził 140 tys. ton ropy naftowej.

Uszkodzenia i szybka reakcja służb

W wyniku ataku doszło do uszkodzeń w górnej części statku oraz w maszynowni, która zaczęła nabierać wody. Załoga natychmiast nadała sygnał SOS.

Na miejsce skierowano jednostki ratownicze: Rescue 11, Rescue 12 oraz szybką łódź Coastal Safety 5. Pomocy udzielił także pobliski statek Erdek.

Według przekazanych informacji, nikt z 27-osobowej załogi nie odniósł obrażeń.

Tankowiec objęty sankcjami

Altura to jednostka o nośności 163 750 ton, która wcześniej pływała pod nazwą Besiktas Dardanelles w barwach Besiktas Maritime. W maju 2024 roku została sprzedana firmie Kayseri Shipping z Panamy, a w listopadzie 2025 roku trafiła do Pergamon Maritime z siedzibą w Stambule.

Od października 2025 roku tankowiec znajduje się na liście sankcyjnej Unii Europejskiej, a następnie Szwajcarii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Właściciele statku byli również objęci sankcjami amerykańskimi.

Powiązania z Iranem

Według tureckiego portalu Haber Denizde, firma Kayseri Shipping, poprzedni właściciel tankowca, jest powiązana z Mohammadem Hossein Szamchanim, synem zamordowanego w lutym 2026 roku przez Izrael sekretarza generalnego Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, Alego Szamchaniego.