Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wydał zezwolenie na budowę 23-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12 między Chełmem a Dorohuskiem – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2028 roku.
Decyzja wojewody umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych. Jak przekazał rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA Łukasz Minkiewicz, pierwszym etapem będzie przekazanie terenu wykonawcy, a roboty ziemne mają ruszyć w drugim kwartale tego roku. Wydanie zezwolenia pozwala także na rozpoczęcie procedury odszkodowawczej dla właścicieli nieruchomości przejmowanych pod inwestycję.