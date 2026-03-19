Nowy odcinek S12 ominie tereny zurbanizowane i cenne przyrodniczo. Trasa będzie dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Rozpocznie się w Antoninie, gdzie połączy się z budowaną obwodnicą Chełma, ominie m.in. rezerwat Roskosz i miejscowość Pławanice, a za Teosinem przekroczy linię kolejową Warszawa-Dorohusk. W okolicach Teosina powstaną Miejsca Obsługi Podróżnych, a na trasie zaplanowano także węzeł Dorohusk, 16 wiaduktów (w tym trzy kolejowe) oraz 13 przejść dla zwierząt.

Za realizację inwestycji odpowiada Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Wartość umowy podpisanej w maju 2023 roku wynosi 1 mld zł. Budowa jest współfinansowana ze środków unijnych - GDDKiA uzyskała 102 mln euro z programu Connecting Europe Facility na lata 2021-2027.

S12 w woj. lubelskim

Odcinek Chełm-Dorohusk to część planowanej drogi ekspresowej S12, która połączy obwodnicę Piask z przejściem granicznym w Dorohusku (łącznie 75 km). Budowa została podzielona na cztery etapy. Najbardziej zaawansowane są prace na 14-kilometrowej obwodnicy Chełma. W lutym wojewoda wydał zgodę na budowę blisko 10-kilometrowego odcinka Piaski-Dorohucza. GDDKiA liczy, że w tym roku zakończy się procedura uzyskiwania zgody na odcinek Dorohucza-Chełm.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku).