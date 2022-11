Zielona, przyjazna pieszym i rowerzystom przestrzeń publiczna. Taka ma być ulica Marszałkowska w Warszawie. Na odcinku od ul. Królewskiej do pl. Bankowego ulica wzbogaci się o kilkadziesiąt drzew i tysiące krzewów. Do szóstego grudnia wykonawcy mają czas na składanie ofert.

/ ZDM Warszawa /

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę pierwszego odcinka ul. Marszałkowskiej. Między pl. Bankowym i ul. Królewską zmieni się układ jezdni i powstanie droga dla rowerów.

W planie jest też wyremontowanie chodników, uporządkowanie parkowania i nasadzenia.

Zmieni się przede wszystkim zachodnia strona Marszałkowskiej. Tu powstanie droga dla rowerów, która poprowadzi od al. „Solidarności” do ul. Elektoralnej, między budynkami i parkingiem na pl. Bankowym, a następnie wzdłuż Marszałkowskiej obok chodnika.

/ ZDM Warszawa /

Zmieni się również sam chodnik. Zniknie wyeksploatowany asfalt, a chodnik zostanie poszerzony dzięki przeniesieniu miejsc parkingowych na jeden z pasów szerokiej jezdni. Zamiast na trotuarze, kierowcy będą zostawiać samochody na wyznaczonych miejscach postojowych.

Na pl. Bankowym do dyspozycji właścicieli samochodów zostanie wyznaczonych 55 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnością. 24 miejsca będą skośne, żeby usprawnić zatrzymywanie aut. Natomiast za przejściem dla pieszych u zbiegu Marszałkowskiej i Elektoralnej są trzy miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Te miejsca zmienią się ze skośnych na równoległe.

Zmieni się geometria wlotu pl. Żelaznej Bramy na przedłużeniu ul. Ptasiej. Tam zebra zostanie skrócona i wyniesiona, a obok powstanie przejazd rowerowy, jako integralna część drogi dla rowerów.



Priorytetem ma być zieleń

Bardzo ważnym elementem jest zieleń. Na odcinku od ul. Królewskiej do pl. Bankowego zostaną posadzone 63 drzewa. To głównie platany klonolistne, ale też miłorzęby japońskie i wiśnie ptasie. Zaplanowano też miejsce dla prawie 9 tys. krzewów, 15 tysięcy bylin i 1.300 pnączy. To w sumie ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych nasadzeń.

Na przeprowadzenie prac wykonawca ma 240 dni od momentu zawarcia umowy.

Planowana inwestycja to część Nowego Centrum Warszawy – projektu, którego celem jest przekształcenie ścisłego centrum stolicy w wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń publiczną. Nowy wygląd zyskała już al. Jana Pawła II, rondo Dmowskiego i plac Pięciu Rogów.

Marszałkowska już pierwsze zmiany ma za sobą. Wzdłuż placu Defilad powstała droga dla rowerów, został wyremontowany chodnik, a na szerokiej jezdni powstały nowe miejsca postojowe.