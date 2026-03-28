Fala strajków pracowników obsługi naziemnej na lotniskach w Hiszpanii, która ma się rozpocząć w poniedziałek, może zakłócić tysiące lotów podczas Wielkiego Tygodnia. Czas ten stanowi jeden z głównych okresów turystycznych w roku ze względu na towarzyszące mu spektakularne procesje.

Już w poniedziałek ma rozpocząć się strajk na czas nieokreślony w firmie Groundforce, obsługującej 12 kluczowych lotnisk w Hiszpanii.

Protest obejmie m.in. porty lotnicze w Alicante, Barcelonie, Bilbao, na Fuerteventurze, Ibizie, Lanzarote, w Las Palmas, Madrycie, Maladze, Palmie, na Teneryfie i w Walencji.

Pracownicy domagają się poprawy warunków pracy i wyjaśnienia nieporozumień podczas negocjacji nowego układu zbiorowego.

Utrudnienia dla tysięcy pasażerów

Strajk będzie miał charakter częściowy i obejmie przede wszystkim obsługę bagażową. Jak podkreśla dziennik „El Pais”, udział pracowników w akcji protestacyjnej „może przełożyć się na problemy z obsługą bagażu tysięcy pasażerów oraz opóźnienia lotów obsługiwanych przez Groundforce”.

Sytuacja jest szczególnie trudna ze względu na zbliżający się Wielki Tydzień, kiedy to hiszpańskie lotniska przeżywają prawdziwe oblężenie.

