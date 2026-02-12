Pogotowie dla Zwierząt zniknie do końca kwietnia z mazowieckiej wsi Kuflew – dowiedział się dziennikarz RMF FM. To tam tydzień temu wkroczyła prokuratura. Schronisko działało nielegalnie.

Schronisko w Kuflewie zostanie zamknięte (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Nielegalne schronisko Pogotowie dla Zwierząt w Kuflewie zostanie zamknięte.

Ponad 150 zwierząt, głównie psów, trafi do adopcji lub innych placówek.

Prokuratura bada, czy dochodziło tam do znęcania się nad zwierzętami.

Psy przebywające we wspomnianym schronisku miały być przetrzymywane w koszmarnych warunkach - w nieocieplonych klatkach, za małych kojcach, z zamarzniętą wodą w miskach.

Zwierzęta, które wciąż tam są, trafią do adopcji albo innych schronisk - ustalił reporter RMF FM Michał Radkowski.

W Kuflewie wciąż przebywa ich ponad 150, głównie psów. Siedem z nich odebrano tydzień temu w trakcie działań policji i prokuratury. Kolejne 70 odebrano w ostatnich dniach.

W czwartek w Kuflewie odbyła się kolejna kontrola.

Na miejscu zastaliśmy już porządek przede wszystkim w kojcach. Teren jest posprzątany. (...) Popakowane są te odpady, które tam się walały w różnych miejscach i przygotowane do wywózki - powiedział naszemu dziennikarzowi burmistrz gminy Mrozy, Dariusz Jaszczuk, który uczestniczył w ponownej kontroli.

Również w czwartek podjęto decyzję, że nielegalne schronisko po kilku latach zostanie zamknięte. Właściciel ma czas do trzydziestego kwietnia, aby usunąć wszystkie kojce i uporządkować teren.

Sprawę wciąż bada prokuratura. Wyjaśnia, czy w Kuflewie znęcano się nad zwierzętami. Właściciel Pogotowia na razie nie planuje uruchomić schroniska w innym miejscu.