Sejm przegłosował ustawę umożliwiającą wdrożenie unijnego programu SAFE, który ma przyspieszyć modernizację polskiej armii i wzmocnić bezpieczeństwo kraju. Przeciwko ustawie głosowali posłowie PiS i Konfederacji, co wywołało ostrą reakcję Donalda Tuska. "To już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości" - napisał na platformie X premier.

Sejm uchwalił ustawę wdrażającą unijny program SAFE.

Ustawę poparły kluby KO, Lewicy, PSL i Polski 2050; przeciw były PiS i Konfederacja.

Premier Tusk ostro skrytykował przeciwników ustawy.

W piątek Sejm przyjął ustawę, która umożliwia wdrożenie unijnego programu SAFE, mającego na celu wsparcie modernizacji i dozbrajania polskiej armii. Kluczowym elementem nowych przepisów jest powołanie specjalnego funduszu zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To właśnie przez ten fundusz będą trafiać środki z unijnego programu SAFE.

Podział głosów

Za ustawą opowiedziało się 236 posłów, przeciw było 199, a czterech wstrzymało się od głosu. Poparcia udzieliły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050. Przeciwko byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

Na 180 biorących udział w głosowaniu posłów PiS 179 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Wszyscy głosujący posłowie Konfederacji (14 osób) byli przeciw ustawie.

Reakcje polityków koalicji

Decyzja ta wywołała ostrą reakcję premiera Donalda Tuska, który na platformie X napisał: "Maski opadły. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE, czyli przeciw bezpieczeństwu Polski, przeciw nowoczesnej armii, przeciw polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. To już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości".