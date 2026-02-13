Sejm przegłosował ustawę umożliwiającą wdrożenie unijnego programu SAFE, który ma przyspieszyć modernizację polskiej armii i wzmocnić bezpieczeństwo kraju. Przeciwko ustawie głosowali posłowie PiS i Konfederacji, co wywołało ostrą reakcję Donalda Tuska. "To już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości" - napisał na platformie X premier.

  • Sejm uchwalił ustawę wdrażającą unijny program SAFE.
  • Ustawę poparły kluby KO, Lewicy, PSL i Polski 2050; przeciw były PiS i Konfederacja.
  • Premier Tusk ostro skrytykował przeciwników ustawy.
W piątek Sejm przyjął ustawę, która umożliwia wdrożenie unijnego programu SAFE, mającego na celu wsparcie modernizacji i dozbrajania polskiej armii. Kluczowym elementem nowych przepisów jest powołanie specjalnego funduszu zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To właśnie przez ten fundusz będą trafiać środki z unijnego programu SAFE.

Podział głosów

Za ustawą opowiedziało się 236 posłów, przeciw było 199, a czterech wstrzymało się od głosu. Poparcia udzieliły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050. Przeciwko byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. 

Na 180 biorących udział w głosowaniu posłów PiS 179 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Wszyscy głosujący posłowie Konfederacji (14 osób) byli przeciw ustawie.

Reakcje polityków koalicji

Decyzja ta wywołała ostrą reakcję premiera Donalda Tuska, który na platformie X napisał: "Maski opadły. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE, czyli przeciw bezpieczeństwu Polski, przeciw nowoczesnej armii, przeciw polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. To już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości".

Do wyników głosowania odniosła się również marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która napisała na X, że "PiS zagłosował w Sejmie przeciwko ustawie SAFE - przeciwko bezpieczeństwu Polski i polskiej gospodarce". 

Z kolei Tomasz Siemoniak stwierdził, że PiS i Konfederacja głosowały przeciwko "przeciw przyspieszeniu modernizacji Wojska Polskiego". "To działanie wbrew polskim interesom i wbrew polskiej racji stanu" - dodał.

Oszczędności i modernizacja armii

Minister finansów Andrzej Domański podkreślił w wystąpieniu przed głosowaniem, że program SAFE pozwoli zaoszczędzić od 36 do 60 miliardów złotych oraz znacząco przyspieszyć proces modernizacji polskiej armii. Zapowiedział także złożenie kompleksowej poprawki na etapie prac w Senacie, która ma zagwarantować, że spłata środków z SAFE nie będzie pochodziła z budżetu MON, a konkretnie z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz określił głosowanie jako jedno z najważniejszych w historii modernizacji polskich sił zbrojnych. Podkreślił, że program SAFE zapewni nie tylko przyspieszenie modernizacji, ale także transparentność finansowania oraz wprowadzenie mechanizmów antykorupcyjnych.

Co dalej z ustawą?

Aby Polska mogła skorzystać z unijnych środków, ustawa musi wejść w życie do marca 2026 roku. Wtedy planowane jest podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską. Nowe przepisy przewidują utworzenie Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), zarządzanego przez BGK, który umożliwi efektywne wykorzystanie środków z programu SAFE.