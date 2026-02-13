Inflacja w styczniu wyniosła rok do roku 2,2 proc. - informuje w piątek Główny Urząd Statystyczny. Według wstępnych danych, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w minionym miesiącu wzrosły wobec grudnia 2025 r. o 0,6 proc.

/ RMF FM

Jak wyjaśnia Kamil Pastor z PKO BP, obecna inflacja to efekt kumulacji kilku korzystnych czynników: dalszego hamowania inflacji żywności, pogłębienia spadków cen paliw, umiarkowanego wzrostu cen nośników energii oraz wyraźnego wyhamowania inflacji bazowej.

Ekonomista wyjaśnia, że za spadkiem inflacji stoi m.in. silny złoty oraz tani import z Chin. Jego zdaniem, zwiększa to presję na spadek cen towarów.

Źródłem niepewności pozostaje coroczna zmiana koszyka inflacyjnego oraz jednorazowa zmiana klasyfikacji towarów i usług. Wpływ pierwszej poznamy w marcu, wraz z danymi za luty, drugiej - już przy publikacji wstępnych danych za styczeń. W obu przypadkach trudno oszacować skalę i kierunek oddziaływania, ale efekt może być istotny - mówi.

Przypomina, że rok temu aktualizacja koszyka obniżyła inflację o 0,4 pkt proc. w ujęciu rocznym. W 2024 r. rewizja obniżyła inflację o 0,2 pkt proc., a w 2023 - o 0,6 pkt proc.

Oceniamy, że powrót inflacji do celu ma trwały charakter. To otwiera drogę do wznowienia obniżek stóp procentowych już na marcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej - zaznacza.