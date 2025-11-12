Limanowa coraz bliżej budowy długo wyczekiwanej obwodnicy. Burmistrz miasta Jolanta Juszkiewicz wydała decyzję środowiskową, która wyznacza trasę nowej drogi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na projekt i budowę inwestycji.

W środę dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA, Maciej Ostrowski, poinformował o kluczowym kroku w sprawie obwodnicy Limanowej. Decyzja środowiskowa, wydana przez burmistrz Jolantę Juszkiewicz, umożliwia przejście do kolejnego etapu - ogłoszenia przetargu na projekt i realizację trasy.

Decyzję środowiskową otrzymała propozycja 1A, która była jednym z trzech wariantów zaproponowanych przez GDDKiA, a także wariantem preferowanym przez zarządcę dróg - wyjaśnił Ostrowski.



Szczegóły przebiegu nowej obwodnicy

Nowa obwodnica Limanowej będzie miała 5,6 km długości. Zostanie zbudowana jako droga jednojezdniowa, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym.

Trasa pobiegnie na południe od drogi krajowej nr 28, w dużym stopniu pokrywając się z korytarzem przewidzianym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Początek obwodnicy zaplanowano w okolicy skrzyżowania ul. Krakowskiej z Łokietka, przed mostem na Sowlince, gdzie powstanie rondo. Kolejne rondo zostanie zbudowane na końcu trasy, w pobliżu skrzyżowania ul. Kościuszki z Agrestową.

W ramach inwestycji powstaną dwa mosty nad Suchą Sowliną i Sowlinką oraz dwie estakady o długości ponad 300 metrów każda.

Pierwsza z nich przejdzie nad Sowlinką oraz ulicami Piastowską, Sikorskiego i Józefa Marka, druga natomiast nad potokiem Jabłoniec i ul. Wiejską.

Dodatkowo zaplanowano dwa skrzyżowania - z ul. Biedronia i Grunwaldzką oraz z ul. Żwirki i Wigury - a także dwa wiadukty, którymi ul. Lipowa i Łokietka pobiegną nad obwodnicą. Przewidziano również cztery przejazdy pod obwodnicą.

Zostaną zbudowane dodatkowe drogi lokalne, które poprawią dojazd do terenów w pobliżu obwodnicy - zapowiedział przedstawiciel GDDKiA. Jak dodał, takie rozwiązanie zostało wypracowane we współpracy z przedstawicielami Limanowej.

Przetarg jeszcze w tym roku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ogłosić przetarg na projekt i budowę obwodnicy Limanowej jeszcze w 2025 roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Według danych GDDKiA, przez centrum Limanowej, drogą krajową nr 28, codziennie przejeżdża prawie 21 tysięcy samochodów. To najbardziej obciążony ruchem odcinek tej trasy w Małopolsce, poza Nowym Sączem.

Nowa obwodnica ma znacząco odciążyć miasto i poprawić komfort życia mieszkańców.
















