Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu pojawiły się poważne spękania murów XVI-wiecznej kanonii Fundi Godziemba. Stowarzyszenie Historyków Sztuki alarmuje, że budynek jest zagrożony katastrofą budowlaną, a przyczyną mogą być prace związane z przebudową mostu Chrobrego. Sprawdzi to specjalna kontrola. W ramach inwestycji do 2028 roku mają powstać trzy nowe przeprawy – dwie drogowe i jedna tramwajowa.

Poznań: Pękają mury zabytkowej kanonii na Ostrowie Tumskim / Shutterstock

Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu pojawiły się poważne spękania murów XVI-wiecznej kanonii, co może być związane z przebudową mostu Chrobrego.

Stowarzyszenia eksperckie apelują o wstrzymanie prac i przeprowadzenie kontroli, a miasto zapewnia, że budynki są monitorowane i dotychczas nie stwierdzono wpływu robót. Kontrola jednak się odbędzie.

Dodatkowe obawy budzi planowana budowa osiedli mieszkaniowych w sąsiedztwie zabytków, przeciwko której protestują naukowcy i konserwatorzy.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Jak informuje Stowarzyszenie, na murach kanonii widoczne są pęknięcia zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. W jednym z pomieszczeń częściowo zapadła się podłoga, pojawiły się trudności z zamykaniem drzwi i okien, a alarm uruchamia się samoczynnie. Problemy zgłaszane są także w pobliskim, określanym jako bezcenny kościele NMP. "W bezpośrednim sąsiedztwie tych wyjątkowych zabytków przemieszcza się swobodnie ciężki sprzęt budowlany" - przekazała organizacja.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zaapelowały do miejskiego konserwatora zabytków o natychmiastową interwencję i wstrzymanie prac do czasu oceny zagrożenia. Dyrektorka Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Joanna Bielawska-Pałczyńska zapowiedziała kontrolę kanonii na 22 grudnia oraz konieczność przeprowadzenia ekspertyz konstrukcyjnych. Od początku robót monitorowany jest wpływ wstrząsów na okoliczne budynki, a wyniki badań mają być przedstawione podczas kontroli.

W budynku zamontowano czujniki drgań

Przedstawicielka Poznańskich Inwestycji Miejskich, Maja Chłopocka, zapewnia, że przed rozpoczęciem inwestycji wykonano inwentaryzację budynków sąsiadujących z mostem Chrobrego, a w kanonii zamontowano czujniki drgań. Jak dotąd nie stwierdzono wpływu prowadzonych prac przygotowawczych na stan zabytków.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki zwraca uwagę, że uszkodzenia mogą mieć związek także z planowaną budową dwóch osiedli mieszkaniowych w północnej części Ostrowa Tumskiego. Przeciwko tym planom protestują naukowcy i środowiska konserwatorskie, wskazując na zagrożenie dla historycznego dziedzictwa wyspy - dawnej siedziby pierwszych władców Polski. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak twierdzi, że protesty mają podłoże polityczne.